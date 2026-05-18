Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Mayıs Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 18 Mayıs 2026 tarihinde yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 3463.41 TL, satışta ise 3468.3 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %0.24 olarak kaydedilmiştir. Bu değişim, yatırımcıların gümüşü yeniden değerlendirmesine fırsat sunmaktadır.

Gümüş ons fiyatı, dolar bazında alışta 76.01 Dolar, satışta 76.1 Dolar düzeyindedir. Türk Lirası cinsinden fiyatlar, gümüşün global piyasalardaki etkisinin gözlemlenmesini sağlamaktadır. Yatırımcılar döviz değişimlerine de dikkat ederek alım satım sürecini planlamaktadır.

Gümüş gram fiyatları ise saat 10:00 itibarıyla alışta 111.3832 TL, satışta 111.5151 TL seviyesindedir. Günlük değişim yüzdesi %0.29 olarak gözlemlenmiştir. Gram bazında yaşanan artış, gümüşe olan talep ve piyasa dinamikleriyle bağlantılıdır. Bu artış, spekülatif yatırımcılar için fırsat yaratmaktadır. Uzun vadeli yatırımcılar da bu durumu değerlendirmeyi düşünebilir.

18 Mayıs 2026 tarihindeki gümüş fiyatları, piyasalardaki değişikliklerin göstergesidir. Hem TL hem de Dolar bazındaki değerler, yatırımcılar için önemli bir analiz kaynağı sunmaktadır. Bugün gümüşün nasıl bir seyir izleyeceği merak konusudur.