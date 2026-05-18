Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Mayıs Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekiyor. Gümüş ons fiyatları, alışta 3463.41 TL, satışta ise 3468.3 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim yüzdesi %0.24 kaydedilmiş durumda. Gümüş gram fiyatları ise alışta 111.3832 TL, satışta 111.5151 TL ile işlem görmekte. Bu fiyat hareketleri, yatırımcılar için önemli fırsatlar ve analizler sunuyor. Gümüşe olan talep, piyasa dinamikleriyle birleşerek spekülatif yatırımcıları etkiliyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gümüş fiyatları 18 Mayıs 2026 tarihinde yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 3463.41 TL, satışta ise 3468.3 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %0.24 olarak kaydedilmiştir. Bu değişim, yatırımcıların gümüşü yeniden değerlendirmesine fırsat sunmaktadır.

Gümüş ons fiyatı, dolar bazında alışta 76.01 Dolar, satışta 76.1 Dolar düzeyindedir. Türk Lirası cinsinden fiyatlar, gümüşün global piyasalardaki etkisinin gözlemlenmesini sağlamaktadır. Yatırımcılar döviz değişimlerine de dikkat ederek alım satım sürecini planlamaktadır.

Gümüş gram fiyatları ise saat 10:00 itibarıyla alışta 111.3832 TL, satışta 111.5151 TL seviyesindedir. Günlük değişim yüzdesi %0.29 olarak gözlemlenmiştir. Gram bazında yaşanan artış, gümüşe olan talep ve piyasa dinamikleriyle bağlantılıdır. Bu artış, spekülatif yatırımcılar için fırsat yaratmaktadır. Uzun vadeli yatırımcılar da bu durumu değerlendirmeyi düşünebilir.

18 Mayıs 2026 tarihindeki gümüş fiyatları, piyasalardaki değişikliklerin göstergesidir. Hem TL hem de Dolar bazındaki değerler, yatırımcılar için önemli bir analiz kaynağı sunmaktadır. Bugün gümüşün nasıl bir seyir izleyeceği merak konusudur.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

