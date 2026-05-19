Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Mayıs Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 19 Mayıs 2026'da piyasalardaki dalgalanmanın etkilerini gösteriyor. Saat 10:00 itibariyle gümüş ons fiyatları, alış 3,473.66 TL, satış ise 3,476.89 TL olarak kaydedildi. Gümüş ons fiyatında günlük değişim yüzde -1.83 olarak tespit edildi.

Gümüş ons/dolar paritesi de kayda değer bir değişim yaşadı. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 76.22, satış fiyatı ise 76.28 olarak belirlendi. Bu paritede günlük değişim yüzde -1.83 seviyesinde gerçekleşti. Dolar bazındaki değişim, uluslararası piyasalardaki etkileriyle değerlendirilmelidir.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir parça oluşturuyor. Saat 10:00 itibariyle gümüş gram fiyatı, alış 111.6861 TL, satış ise 111.774 TL olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatında günlük değişim yüzde -1.84 olarak kaydedildi. Gram gümüşteki düşüş, TL bazındaki fiyatların uluslararası gelişmelerden nasıl etkilendiğini vurguluyor.

19 Mayıs 2026'da gümüş fiyatları, hem ons hem de gram bazında düşüş göstermiş durumda. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekerken, gümüşün değerinin gelecekte nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.