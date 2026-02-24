Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Şubat Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Son Durum

24 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla güncel gümüş fiyatları, yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır. Gümüş, piyasalarda dalgalanmalara neden olan birçok faktörden etkilenmektedir. Bugünkü veriler bu durumu iyi bir şekilde yansıtmaktadır.

Gümüş Ons fiyatları, yatırımcıların en çok işlem yaptığı değerlerden biridir. Bugün, Gümüş Ons'un alış fiyatı 3862.3 TL’dir. Satış fiyatı ise 3868.1 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, günlük olarak -0.84 oranında bir değişim göstermiştir. Bu durum, gümüşe olan talebin nasıl etkilendiğine dair ipuçları sunmaktadır.

Gümüş ons fiyatı ile birlikte, Gümüş Ons/Dolar fiyatları da önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Bugün Gümüş Ons/Dolar’ın alış fiyatı 88.1 Dolar'dır. Satış fiyatı ise 88.18 Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu alandaki günlük değişim yüzdesi ise -0.87 olarak görülmektedir. Bu tür hareketler, döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle değerlendirilebilir.

Gümüş piyasasında gram fiyatları da önemli bir yer tutmaktadır. Güncel gümüş gram fiyatları 124.2072 TL alış, 124.32 TL satış olarak işlem görmektedir. Bu fiyatlar, günlük %0.82’lik değişim göstermektedir. Yatırımcılar için, gümüş yatırımlarının kârlılığını veya riskini değerlendirmede bu fiyatların rolü büyüktür.

24 Şubat 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarında düşüşler devam etmektedir. Piyasalardaki belirsizlikler ve küresel ekonomik dinamikler bu durumu şekillendirmektedir. Yatırımcılar, fiyat değişimlerini dikkate alarak stratejilerini güncellemeli ve durumu takip etmelidir. Gümüş, değerli bir metal olarak piyasalarda önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, günlük fiyat dalgalanmaları dikkatle izlenmelidir.