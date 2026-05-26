Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Mayıs Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

26 Mayıs 2026 tarihinde gümüş piyasasında dikkat çekici hareketlilik gözlemlendi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Gümüş ons fiyatı ise alışta 3511.92 TL, satışta 3515.68 TL olarak belirlendi. Bugünkü fiyatlar, piyasalardaki eğilimler doğrultusunda %1.47 oranında düşüş gösteriyor. Bu durum gümüş yatırımcıları açısından önemli bir veri.

Gümüş fiyatlarının döviz cinsinden gelişimi de dikkat çekiyor. Gümüş ons/dolar fiyatı alışta 76.53 dolar, satışta 76.59 dolar olarak kaydedildi. Bu değerlerde %1.88 oranında bir gerileme gözleniyor. Dolar bazındaki bu değişim, global piyasalardaki seyrin gümüş fiyatları üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir gösterge. Alış fiyatı 112.9466 TL, satış fiyatı ise 113.0351 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, günlük bazda %1.41 oranında bir azalma gösteriyor. Gram bazındaki gümüş fiyatlarının gerilemesi, yerel yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Piyasa dinamikleri bu değişimle birlikte daha net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

26 Mayıs 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, önemli düşüşler kaydederek yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Global piyasalardaki etkenler, döviz kurlarıyla bağlantılı olarak gümüş fiyatlarının yönünü belirleyecek. Yatırımcıların gelişmeleri takip ederek stratejilerini güncellemeleri önemli bir adım olacaktır.