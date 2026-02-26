FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Şubat Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş, değerli metaller arasında önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. 26 Şubat 2026'da gümüş ons fiyatları, 3906.67 TL alış ve 3911.72 TL satış seviyelerine ulaştı. Günlük değişim %0.82 olarak kaydedildi. Dolar cinsinden gümüş fiyatları da 89.04 Dolar alış ve 89.12 Dolar satış ile dikkat çekiyor. Gümüş gram fiyatları ise 125.6242 TL'den işlem görerek yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyor.

Gümüş, değerli metaller arasında önemli bir yere sahiptir. Yatırımcılar için güçlü bir alternatif olarak öne çıkmaya devam etmektedir. 26 Şubat 2026 sabahı gümüş fiyatları dikkat çekici bir seviyededir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 3906.67 TL, satışta ise 3911.72 TL işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi %0.82 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, gümüş yatırımcıları için olumlu bir tablo çizer. Piyasanın genel dinamikleri üzerinde de olumlu etkiler yaratmaktadır.

Gümüş onsunun dolara karşı değerine bakalım. Saat 10:00’da alış fiyatı 89.04 Dolar, satış fiyatı 89.12 Dolar olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %0.78 seviyesinde kalmıştır. Bu durum, gümüşün uluslararası piyasalardaki dalgalanmasını göstermektedir. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarının istikrarlı bir seyir izliyor olması, yatırımcıların güvenini artırabilir.

Gümüş gram fiyatlarına göz atalım. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 125.6242 TL, satış fiyatı ise 125.7371 TL'dir. Bu fiyatlar, günlük değişim yüzdesi olarak %0.81'lik bir artış göstermektedir. Gümüş gram fiyatlarının olumlu seyri, yerel yatırımcılar için önemli bir fırsat yaratmaktadır. Yıllarca süren dalgalı dönemlerin ardından, mevcut fiyatlar gümüşü cazip bir seçenek haline getirmektedir.

26 Şubat 2026 itibarıyla gümüş fiyatları güçlü bir artış sergilemektedir. Bu durum, yatırımcılar için gelecek potansiyelini artırmaktadır. Gümüşün uluslararası piyasalardaki değeri ve yerel piyasalardaki olumlu performansı, dikkatle izlenmesi gereken bir durumdur. Gümüş fiyatlarındaki hareketlilik, gelecekteki yatırım kararları üzerinde belirleyici bir etki yapabilir.

