Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Mayıs Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Güncel Durum

29 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatini çekiyor. Gümüş ons fiyatları günün erken saatlerinde 3479.82 TL alış, 3483.44 TL satış seviyelerinde işlem görmekte.

Gümüş onsunun dolar karşılığı da yatırımcılar için önemli bir gösterge. Güncel verilere göre, gümüş ons / dolar alış fiyatı 75.83 dolar, satış fiyatı ise 75.90 dolar. Dolardaki değişimlerin gümüş fiyatları üzerindeki etkilerini de göstermektedir.

Gümüş gram fiyatları, yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer önemli kalemdir. 29 Mayıs sabahında gümüş gramı alış fiyatı 111.8828 TL, satış fiyatı ise 111.9861 TL olarak belirlenmiştir.

Gümüş piyasası, gün içerisinde kaydedilen fiyat değişimleri ve oranlar ile dikkat çekmektedir. Yatırımcılar, gümüşün ons, gram ve dolar bazındaki fiyat hareketlerini izlemeye devam ediyor.