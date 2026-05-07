Bugünkü gümüş fiyatı! 7 Mayıs Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 7 Mayıs 2026 itibarıyla önemli değişimler göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin dikkatini çekmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları ilgi çekici rakamlar sunuyor. Gümüş ons alış fiyatı 3567.41 TL’dir. Satış fiyatı ise 3570.58 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %2.03’tür. Gümüş ons fiyatındaki artış, piyasalardaki talep ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle oluşmaktadır.

Gümüş, güvenli liman varlığı olarak kabul edilmektedir. Yatırımcılar kriz dönemlerinde gümüş gibi değerli metallere yönelmektedir. Son günlerde enflasyon ve jeopolitik riskler belirsizlikler yaratmıştır. Bu belirsizlikler, gümüşün değer kazanmasında etkili olmuştur.

Gümüş ons/dolar oranı, 78.84 dolarlık alış ve 78.89 dolarlık satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Bu oranların günlük değişim yüzdesi %1.95’tir. Dolar karşısında gümüşün değerindeki artış, uluslararası piyasalardaki güçlü talebe işaret ediyor.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir kalemdir. Alış fiyatı 114.6932 TL, satış fiyatı ise 114.7659 TL olarak kaydedilmiştir. Gümüş gram fiyatlarında günlük artış %2.02’dir. Bu durum, piyasa trendleri ve yatırımcı beklentileriyle ilişkilidir.

Gümüş fiyatlarında görülen yukarı yönlü hareket, yatırımcılar için fırsatlar sunmaktadır. Gümüş, yeniden cazip bir yatırım aracı haline gelmektedir. Ekonomik koşulların değişkenliği, değerli metallerin fiyatlamasında etkili olacaktır. Yatırımcıların piyasa trendlerini ve makroekonomik göstergeleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.