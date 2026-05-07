Bugünkü gümüş fiyatı! 7 Mayıs Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 7 Mayıs 2026 itibarıyla önemli bir artış göstermektedir. Gümüş ons fiyatı 3567.41 TL alış ve 3570.58 TL satışla işlem görmekte, günlük değişim yüzde 2.03 olarak kaydedilmektedir. Ekonomik belirsizlikler ve artan talep, gümüşün değer kazanmasına neden olmuştur. Yatırımcılar, gümüş gram fiyatlarının 114.6932 TL alış ve 114.7659 TL satış fiyatıyla cazip hale gelmesiyle piyasa trendlerini dikkatle izlemekte.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Gümüş fiyatları, 7 Mayıs 2026 itibarıyla önemli değişimler göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin dikkatini çekmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları ilgi çekici rakamlar sunuyor. Gümüş ons alış fiyatı 3567.41 TL’dir. Satış fiyatı ise 3570.58 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %2.03’tür. Gümüş ons fiyatındaki artış, piyasalardaki talep ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle oluşmaktadır.

Gümüş, güvenli liman varlığı olarak kabul edilmektedir. Yatırımcılar kriz dönemlerinde gümüş gibi değerli metallere yönelmektedir. Son günlerde enflasyon ve jeopolitik riskler belirsizlikler yaratmıştır. Bu belirsizlikler, gümüşün değer kazanmasında etkili olmuştur.

Gümüş ons/dolar oranı, 78.84 dolarlık alış ve 78.89 dolarlık satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Bu oranların günlük değişim yüzdesi %1.95’tir. Dolar karşısında gümüşün değerindeki artış, uluslararası piyasalardaki güçlü talebe işaret ediyor.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir kalemdir. Alış fiyatı 114.6932 TL, satış fiyatı ise 114.7659 TL olarak kaydedilmiştir. Gümüş gram fiyatlarında günlük artış %2.02’dir. Bu durum, piyasa trendleri ve yatırımcı beklentileriyle ilişkilidir.

Gümüş fiyatlarında görülen yukarı yönlü hareket, yatırımcılar için fırsatlar sunmaktadır. Gümüş, yeniden cazip bir yatırım aracı haline gelmektedir. Ekonomik koşulların değişkenliği, değerli metallerin fiyatlamasında etkili olacaktır. Yatırımcıların piyasa trendlerini ve makroekonomik göstergeleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

