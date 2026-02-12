Son 46 yılın en hızlı yükselişini yaşamıştı! 2026’da hayal kırıklığı olacak

Gümüş 2026’da ne olacak? Yatırımcıların yakından takip ettiği gümüş 2025’te yükselişi ile yatırımcısına güzel kazançlar sağlamıştı. Yatırımcının ilk tercihleri arasına giren gümüşün 2026’da nasıl bir kazanç sağlayacağı ise merak ediliyor.

EN HIZLI YÜKSELİŞİ KAYDETMİŞTİ!

Gümüş, 2025 yılında 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Gümüşün onsu 1979 yılında yüzde 434 artmıştı.

2026 yılına da hızlı başlayan gümüş, 29 Ocak'ta ons olarak 121 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak şubat ayında sert düşüş yaşayan gümüşün onsu, ocak ayındaki kazançlarını geri vererek 80 dolar seviyelerinde sabitlendi.

J.P. Morgan Küresel Araştırma birimi, gümüş fiyatlarının 2026 yılında ortalama ons başına 81 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Bu tahmine göre gümüş, bu yıl yatırımcısına kazanç sağlamayacak.

İKİ NEDEN BAĞLI OLARAK…

Bankaya göre bu tahmin, 2025 ortalamasının iki katından fazla bir seviyeye işaret ederken, görünüm büyük ölçüde küresel talep dinamikleri ve yatırımcı akışlarına bağlı.



YÜZDE 130 YÜKSELMİŞTİ

Gümüş fiyatları 2025 yılında güçlü bir ralli gerçekleştirdi. Yıl başında yaklaşık 29 dolar/ons seviyesinde olan fiyatlar Aralık ayında 70 doların üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 130 yükseldi. Yükselişte özellikle güneş enerjisi sektöründen gelen sanayi talebi ve ABD’nin 232. Madde kapsamındaki gümrük tarifesi politikasına ilişkin belirsizlik etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak ortasında yeni kritik mineral tarifeleri uygulamama kararı sonrası fiyatlar kısa süreli gerilese de yeniden toparlandı.

Piyasalardaki oynaklık, 30 Ocak’ta Kevin Warsh’un ABD Merkez Bankası başkanlığına aday gösterilmesinin ardından arttı. Bu gelişme sonrasında dolar güveninin güçlenmesiyle gümüş fiyatları yüzde 27, altın fiyatları ise yüzde 10 geriledi.

JP Morgan'ın 2026 gümüş tahminleri şöyle:

• 1. çeyrek: 84 dolar/ons

• 2. çeyrek: 75 dolar/ons

• 3. çeyrek: 80 dolar/ons

• 4. çeyrek: 85 dolar/ons

JP Morgan'ın gümüş için 2027 yılı için ortalama fiyat beklentisi ise 85,5 dolar/ons.

