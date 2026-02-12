FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Son 46 yılın en hızlı yükselişini yaşamıştı! 2026’da hayal kırıklığı olacak

2025 yılında yatırımcısına büyük kazanç sağlayan gümüşün 2026’da yüzleri güldürüp güldürmeyeceği merak ediliyor. ABD’li banka devi J.P Morgan, gümüş için önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2026’da gümüşü ne bekliyor? İşte gümüş için dev bankanın tahmini…

Son 46 yılın en hızlı yükselişini yaşamıştı! 2026’da hayal kırıklığı olacak
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gümüş 2026’da ne olacak? Yatırımcıların yakından takip ettiği gümüş 2025’te yükselişi ile yatırımcısına güzel kazançlar sağlamıştı. Yatırımcının ilk tercihleri arasına giren gümüşün 2026’da nasıl bir kazanç sağlayacağı ise merak ediliyor.

Son 46 yılın en hızlı yükselişini yaşamıştı! 2026’da hayal kırıklığı olacak 1

EN HIZLI YÜKSELİŞİ KAYDETMİŞTİ!

Gümüş, 2025 yılında 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Gümüşün onsu 1979 yılında yüzde 434 artmıştı.

2026 yılına da hızlı başlayan gümüş, 29 Ocak'ta ons olarak 121 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak şubat ayında sert düşüş yaşayan gümüşün onsu, ocak ayındaki kazançlarını geri vererek 80 dolar seviyelerinde sabitlendi.

J.P. Morgan Küresel Araştırma birimi, gümüş fiyatlarının 2026 yılında ortalama ons başına 81 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Bu tahmine göre gümüş, bu yıl yatırımcısına kazanç sağlamayacak.

Son 46 yılın en hızlı yükselişini yaşamıştı! 2026’da hayal kırıklığı olacak 2

İKİ NEDEN BAĞLI OLARAK…

Bankaya göre bu tahmin, 2025 ortalamasının iki katından fazla bir seviyeye işaret ederken, görünüm büyük ölçüde küresel talep dinamikleri ve yatırımcı akışlarına bağlı.
Son 46 yılın en hızlı yükselişini yaşamıştı! 2026’da hayal kırıklığı olacak 3

YÜZDE 130 YÜKSELMİŞTİ

Gümüş fiyatları 2025 yılında güçlü bir ralli gerçekleştirdi. Yıl başında yaklaşık 29 dolar/ons seviyesinde olan fiyatlar Aralık ayında 70 doların üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 130 yükseldi. Yükselişte özellikle güneş enerjisi sektöründen gelen sanayi talebi ve ABD’nin 232. Madde kapsamındaki gümrük tarifesi politikasına ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Son 46 yılın en hızlı yükselişini yaşamıştı! 2026’da hayal kırıklığı olacak 4

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak ortasında yeni kritik mineral tarifeleri uygulamama kararı sonrası fiyatlar kısa süreli gerilese de yeniden toparlandı.
Piyasalardaki oynaklık, 30 Ocak’ta Kevin Warsh’un ABD Merkez Bankası başkanlığına aday gösterilmesinin ardından arttı. Bu gelişme sonrasında dolar güveninin güçlenmesiyle gümüş fiyatları yüzde 27, altın fiyatları ise yüzde 10 geriledi.

JP Morgan'ın 2026 gümüş tahminleri şöyle:

• 1. çeyrek: 84 dolar/ons
• 2. çeyrek: 75 dolar/ons
• 3. çeyrek: 80 dolar/ons
• 4. çeyrek: 85 dolar/ons

JP Morgan'ın gümüş için 2027 yılı için ortalama fiyat beklentisi ise 85,5 dolar/ons.
CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul'da yeni rekor! 14 bin puanı aştıBorsa İstanbul'da yeni rekor! 14 bin puanı aştı
AYM’den emekli aylığına incelemeAYM’den emekli aylığına inceleme

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş yatırımcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.