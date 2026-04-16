Yüzde 148 yükselip rekor kırmıştı! Rüzgar terse döndü ‘Kıtlık yaşandı’

Küresel piyasalarda geçen yıl yüzde 148 gibi tarihî bir yükselişe imza atan ve 71,65 dolardan kapanış yapan gümüş, bu yılın 3,5 aylık döneminde beklentileri karşılamadı. Ocak ayında yükselişine devam eden gümüş 121,65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak ardından kâr satışlarının gözlemlendiği gümüş fiyatı, Orta Doğu’daki savaşın damga vurduğu mart ayında 61 dolara kadar geriledi.

2025’TEKİ ZİRVESİNİN ALTINDA KALDI

ABD-İran arasındaki gerilimin nisan ayında ateşkes ve müzakerelerle yumuşaması, gümüşe de pozitif yansıdı. Yeniden yukarı yönelen gri metal, 16 Nisan işlemlerinde 79,50 dolara yakın seviyelerden fiyatlanıyor. Ancak gümüş yılın başlarındaki zirvesinin oldukça altında kalmaya devam ediyor. 2025 kapanışına göre gümüşteki prim ise %11,20 gibi sınırlı bir düzeyde gerçekleşti.

GÜMÜŞE OLAN TALEP ARTMIŞTI

Yıla başlarken yapay zekâ veri merkezleri, elektrikli araç ve güneş panelleri gibi sektörlerden yoğun talep beklentileri dile getirilmiş, mevcut arzın bu talebi karşılamaktan uzak kalacağı öne sürülmüştü. Bu öngörüler gümüşe yatırımcı ilgisinin de artmasını desteklemişti.



SAVAŞLA İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Fakat Mart’ta başlayan savaşın ardından yüksek petrol fiyatı-yüksek enflasyon-yüksek faiz endişeleri, altında olduğu gibi gümüşte de satış baskısını artırdı. Hürmüz Boğazındaki krizin tedarik ve üretim süreçlerini tehdit etmeye başlaması, durgunluk korkularını artırdı. Endüstriyel bir emtia olan gümüşte bu sefer ‘talepte düşüş’ öngörüleri dile getirilmeye başlandı.



İTHALATI 732 TONA ULAŞTI

Türkiye’de de fiziki gümüş piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde gümüş ithalatı yaklaşık 732 tona ulaştı. Gümüş ithalatı geçen yılın tamamında 865 ton olarak gerçekleşmişti. Böylece bu yılın sadece 3 ayında, geçen yılın neredeyse yüzde 85’i kadar ithalat yapılmış oldu.



FİZİKİ PİYASADA %25 PAHALANDI!

Gümüşte ‘herkes alıyor, ben de alayım’ furyasının yaşandığını belirten analistler, şu sözleri sarf ediyor:

“Piyasada yoğun talepten dolayı büyük bir gümüş kıtlığı yaşandı. Gri metalin kilosu, şubatın ilk haftasında uluslararası fiyatın %25 üzerine kadar çıktı. O dönemde fiziki gümüşe bu kadar yüksek fiyatlardan yatırım yapanlar, şu anki fiyatlamalar itibarıyla kötü bir başlangıç yaptılar”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

