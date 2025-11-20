38 yıldan beri Türkiye'de hizmetteydi daha fazla dayanamadı! Dev şirket iflas bayrağını çekiyor

Türkiye'nin kömür ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayan Kiremitçiler Grup Madeni iflasın eşiğine geldi. Ekonomik zorlukların en ağır faturasını işletme sahipleri ve çalışanlar ödüyor. 1987'den beri Türkiye'de faaliyet gösteren Grup, mali zorluklara daha fazla dayanamadı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Kömür üretiminde önemli bir paya sahip olan Kiremitçiler Grup için mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada Grubun 3 şirketi için 17 Kasım 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verildi.

KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, konkordato sürecini takip etmek için 3 uzmanı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Kiremitçiler Grubu’nun konkordato tasdik davasının duruşması 10 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.

38 YILDIR HİZMETTEYDİ

1987'de ilk ruhsatını alan maden şirketi, vagonlu sistemi geçerek üretim kapasitesini artırmıştı. Şirket, 2007 sonrasında sanayide artan kömür talebi üzerine yeniden işletmeciliğe dönmüştü.

Sözcü'nün haberine göre, 38 yıllık firmadan konkordato haberi gelmesi ile bölgede birçok denge yer değiştirebilir. Buna göre, bölgede istihdam ve üretim kapasitesi etkilenebilir.