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  4. 42 yıl önce kurulmuştu şimdi iflas bayrağını çekiyor! Devretmeye başladı, 4 ay sonra her şey belli olacak...

42 yıl önce kurulmuştu şimdi iflas bayrağını çekiyor! Devretmeye başladı, 4 ay sonra her şey belli olacak...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.04.2025 16:26
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Geçtiğimiz ay Amerikan fast food zinciei Hooters of America'nın iflas edeceği duyulmuştu. Buna göre, restoran zinciri borçlarını ödeyebilmek amacıyla tüm restoranlarını satmayı planladığını açıkladı. Şirket Teksas'ta iflas başvurusunda bulundu.

42 yıl önce kurulmuştu şimdi iflas bayrağını çekiyor! Devretmeye başladı, 4 ay sonra her şey belli olacak...

1983 yılında Florida'da kurulan Hooters of America, iflas bayrağını çekiyor. BBC'nin haberine göre, Hooters of America, kurucularının desteğiyle tüm restoranlarını bir gruba satmayı hedefliyor. Bu adımla şirketin borçlarını ödemesi bekleniyor. Şu anda 151 restoranın doğrudan sahibi olan şirket, 154 restoranını ise franchise sahiplerine devretmiş durumda.

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MÜŞTERİLERİN TALEBİ AZALDI!

Şirket, iflas sürecinin restoranların faaliyetlerini etkilemeyeceğini açıkladı. Klasik Amerikan bar yemekleri sunan restoranlar "her zamanki gibi" hizmet vermeye devam edecek. Hooters, son yıllarda artan maliyetler ve müşteri harcamalarındaki düşüş nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.

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CEO İFLAS AÇIKLAMASINI YAPTI!

Hooters of America CEO'su Sal Melilli, şirketin mali yapısını güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını belirtti. Melilli, "Hooters restoranlarımız burada kalmaya devam edecek. Bugünkü duyuru, Hooters'ın mali temellerini güçlendirme çabalarımızda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor," dedi.

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4 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Hooters, Florida'nın Tampa ve Illinois'in Chicago bölgelerinde bulunan 14 popüler restoranı, mevcut franchise sahiplerine satmayı planlıyor. Bu süreç, şirketin yeniden yapılanma adımlarından biri olarak görülüyor. Şirketin kurucuları, markayı "köklerine döndürme" ve daha aile dostu hale getirme sözü verdi. Hooters, anlaşmanın değerini açıklamazken, ABD iflas mahkemesinin onayına sunulacak olan kurtarma planının dört ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Dev restoran zinciri iflas bayrağını çekiyor! Dev restoran zinciri iflas bayrağını çekiyor!
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Anahtar Kelimeler:
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