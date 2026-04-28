ABD ile anlaşma yaptı: Türkiye’nin 4. en zengin insanı oldu

Astor Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre Amerika’da yerleşik bir firma ile toplam 51,5 milyon dolarlık güç transformatörü tedariki için sözleşme imzalandı.

Açıklamada, TCMB döviz alış kuru 45,0202 üzerinden 2 milyar 319 milyon 922 bin olarak bildirildi.

TESLİMATLAR 2029 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE

Anlaşma kapsamında büyüklükleri 150 MVA ile 286 MVA arasında değişen 9 adet güç transformatörünün teslim edilmesi planlanıyor. Teslimatların 2029 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

Söz konusu iş ilişkisinin şirket faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklenirken, anlaşma tutarının Astor Enerji’nin 2025 yılı sonu hasılatına oranı ise yüzde 6,57 seviyesinde bulunuyor.

10 GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR ARTTI

Şirketin ticari faaliyetinde ve hisselerinde yaşanan değişiklik ile beraber servet değişimi de yaşandı. Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in serveti son 10 günde 1 milyar dolar artış gösterdi.

Böylece Geçgel’in serveti 460 milyon dolar artarak 3,6 milyar dolara ulaştı. Geçgel, Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde 4. sıraya yerleşti.