Bir zamanlar Ülker ile ortaktı: 40 yıllık marka iflas etti!

Ekonomik zorluklar firmaların iflasına neden oluyor. Finansala ulaşmanın zor olduğu bu zamanda maliyetlerin artması nedeniyle firmalar iflas ediyor. Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden çikolata markası süreci başarı ile atlatamadı.

Karaman’da 20 kişilik bir imalathanede bisküvi üretimine başlayan ardından Modern Çikolata fabrikası olarak devam eden marka, iflas etti. Karaman İcra Dairesi’nin geçtiğimiz hafta yayınlanan ilanına göre Modern Çikolata Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas davası açıldı.

ÜLKER İLE ORTAKLIK YAPMIŞTI

Şirket 1999 yılında Ülker ile ortaklık yapmıştı. Ülker’in, 1999-2014 yılları arasında Kazakistan, Ukrayna, İstanbul ve Karaman yatırımlarının iş ortağı olan Tayyar Yatırım, 2014 yılında hisselerini sattı ve ikinci kuşak, aynı sektörde faaliyete devam etmek için Modern Çikolata fabrikasını kurmuştu.



300’DEN FAZLA ÜRÜN ÜRETİYORDU

Modern Çikolata tesisleri, yıllık 140 bin ton kapasiteye sahip. Şirketin portföyünde bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300’den fazla ürün bulunuyor.



MARKETLERE ÖZEL ÜRETİM YAPIYORDU

Şirketin çalışan sayısı, konkordato öncesinde 3 bine ulaşmıştı. Modern Çikolata, pek çok markete özel çikolata ve gofret üretimi yapıyordu. Şirket ayrıca bölge ülkelere çikolatalı ürünler ihracatı gerçekleştiriyordu. Modern Çikolata, 2023 yılına kadar İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alıyordu. Şirket 2023 Kurumlar Vergisi Karaman listesinde 7. sırada yer alıyordu.

Kaynak: Haber Hürriyeti