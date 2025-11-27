FİNANS

DenizBank'ın sendikasyon kredisine 1 milyar doların üzerinde talep

DenizBank'ın sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisine 1 milyar doların üzerinde talep geldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sendikasyon kredisinin 3 yıla kadar uzayan vade yapısı, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisi ve DenizBank'ın finansal pozisyonuna duyduğu güveni teyit etti.

Söz konusu işlemle bankanın sendikasyon kredilerinin içinde uzun vadeli dilimlerin payı yüzde 63'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, finansal kaynaklarını stratejik olarak çevresel ve toplumsal fayda oluşturacak alanlara yönlendirmeyi önceliklendirdiklerini belirtti.

Son 3 yılda ekonomiye 3,7 milyar dolarlık taze kaynak sağladıklarını aktaran Baştuğ, şunları kaydetti:

"Toptan fonlamamızın içinde sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin payı ise yüzde 55 oldu. Tarım, kadın girişimciler ve KOBİ'ler gibi bankamızın finansman sağlarken öncelik verdiği alanlara yönlendireceğimiz 648 milyon dolar tutarındaki son sendikasyon işlemimiz, 3 yıla uzayan vade yapısı ile ülkemizin daha sağlıklı finansmana erişmesi için de örnek oluşturuyor."

Baştuğ, "Sürdürülebilir Finans Çerçevesi"nde belirtilen çevresel ve sosyal kriterleri karşılayan kredilerin finansmanının yanı sıra Türkiye'de iklim dostu yatırımların ölçeğini büyütmek için yenilikçi ve çeşitlendirilmiş finansal araçlar geliştirmeye gelecek dönemde de devam edeceklerine dikkati çekti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

