İş Bankasından 1,2 milyar dolarlık sürdürülebilir sendikasyon kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankasının Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi doğrultusunda çevresel ve sosyal alanlarda pozitif etki sağlamaya yönelik faaliyetlerin finansmanında kullandırılacak olan krediye, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Amerika'daki 23 ülkeden toplam 54 banka katılım gösterdi.

Sendikasyona en yüksek tutarla katılan bankalar açısından toplam maliyet, dolar diliminde SOFR + yüzde 1,50, avro diliminde ise Euribor + yüzde 1,25 seviyesinde gerçekleşti.

Kredi anlaşmasında, Emirates NBD Capital Limited, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Bank of America Europe DAC ve Standard Chartered Bank koordinatör banka olarak görev alırken, SMBC Bank International plc ve ING Bank N.V. sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sağlanan finansmanın, bankanın sürdürülebilirlik odaklı stratejilerine ve reel sektöre verdiği desteğe önemli katkılar sunacağını belirtti.

Geçen yılın aynı döneminde sağladıkları krediyi 1,2 milyar dolar tutarla yenileyerek hem bankaya hem de Türkiye ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş olduklarını aktaran Aran, "Bu kredi, bankamızın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları destekler nitelikte." ifadesini kullandı.

Kaynağın etkin kullanımıyla bir yandan sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklediklerini aktaran Aran, diğer yandan "net sıfır" hedefleri doğrultusunda hayata geçirdikleri "İklim Dönüşüm Planı"nın uygulanmasına da katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Finansmanın dönüştürücü gücünü kullanarak, emisyon yoğun sektörlerde belirledikleri azaltım hedeflerine ulaşmak ve sektörel geçişi hızlandırmak amacıyla müşterilere yönelik yeşil finansman çözümlerini çeşitlendirmeye devam edeceklerini dile getiren Aran, şunları kaydetti:

"Gerçekçi, iddialı ve uygulanabilir adımlarla oluşturduğumuz iklim stratejimiz ve sektörler özelinde belirlediğimiz somut yol haritalarıyla, reel sektörün iklim geçiş sürecine öncülük etmeyi ve müşterilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır