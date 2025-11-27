FİNANS

VakıfBank'tan 900 milyon doların üzerinde sendikasyon kredisi

VakıfBank, 29 ülkeden 55 bankanın katılımıyla 900 milyon doların üzerinde sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, son 10 yılın en yüksek katılımcı banka sayısına ulaşan VakıfBank, işlemde yüzde 100'ün üzerinde yenileme oranı sağladı. Bankanın sürdürülebilirlik temalı toplam sendikasyon kredi bakiyesi ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı.

Uluslararası piyasalardaki konumunu güçlendiren VakıfBank, 618 milyon dolar ve 252,2 milyon avro olmak üzere iki dilimden oluşan krediyi 367 gün vadeyle temin etti. İşlemde maliyet, dolar dilimi için SOFR artı yüzde 1,50, avro dilimi için ise Euribor artı yüzde 1,25 seviyesinde gerçekleşti.

Bu işlemle birlikte VakıfBank, son 10 yılın en yüksek katılımcı banka sayısına ulaştı. Sendikasyona 55 banka katılırken, geçen yıl kasımda gerçekleşen işlemlere kıyasla 15 yeni banka da bu süreçte yer aldı.

VakıfBank, 2024 ve 2025'te uluslararası fonlama tarafında aktif bir dönem geçirdi. Yurt dışı piyasalardan 2025 başından itibaren sağlanan yeni kaynak tutarı 12,5 milyar dolara ulaştı. Bankanın kaynak çeşitlendirme stratejisi doğrultusunda sendikasyon kredilerinin toplam yurt dışı fonlama içindeki payı yüzde 10'un altına geriledi.

Banka, yılın ikinci sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini de yüzde 100'ün üzerinde yenileme oranıyla tamamlayarak sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredi bakiyesini yaklaşık 2 milyar dolara çıkardı.

KÜRESEL YATIRIMCILARDAN BÜYÜK İLGİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sendikasyon işleminin bankanın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu kadar Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de göstergesi olduğunu belirtti.

Bankanın söz konusu işlemlerine ilginin katlanarak büyüdüğüne işaret eden Üstünsalih, şunları kaydetti:

"29 ülkeden 55 bankanın katılımıyla, üstelik son 10 yılın en yüksek katılımcı sayısına ulaşarak gerçekleştirdiğimiz bu sendikasyon işleminin bankamızın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu kadar Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de çok açık bir göstergesidir. Ülkemiz ve bankamıza olan güvenin bir göstergesi olarak her yeni işlemde büyüyen bir ilgi görüyoruz. Malta, Mısır ve Polonya gibi uzun süredir sendikasyonlarımıza katılmayan ülkelerden bu işleme gelen ilgi, geniş muhabir ağımızla kurduğumuz kalıcı ve güvene dayalı ilişkilerin bir sonucudur."

Üstünsalih, sağlam bilanço yapısı, istikrarlı performans ve kaynak çeşitlendirmeye dayalı stratejileriyle küresel yatırımcılardan destek görmeye devam ettiklerini vurguladı.

Sürdürülebilirlik temalı bu işlemi yüzde 100'ün üzerinde yenileme oranıyla tamamlayarak gösterdikleri başarının hem bankaya hem de Türkiye'ye duyulan inancın güçlü bir teyidi olduğunu aktaran Üstünsalih, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapımızda payı azalsa da sendikasyon kredileri önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi bakiyemiz 2 milyar dolara ulaşmış durumda. Önümüzdeki dönemde de yurt dışı kaynak temininde özellikle sürdürülebilir temalı fonlara olan ilgimizi korurken yatırımcı tabanını genişletmeye devam edeceğiz."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

