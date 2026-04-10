Dev holdingin milyarlık fabrikası satışta! Fiyatı belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen Tekfen Holding’in en büyük fabrikası satışa çıkıyor. Detaylar ise belli oldu. İşte ayrıntılar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Can Grubu’na Eylül’de yapılan operasyon sonrası Tekfen Holding, TMSF’ye devredilmişti. Böylece TMSF, Tekfen Holding’in en büyük hissedarı konumuna geldi. En büyük hissedar konumunda olan TMSF, Tekfen Holding’in en büyük fabrikasını satışa çıkardı.

KONUMU İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Toplam 49 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu fabrikanın 19 bin 250 metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. Tesiste ağır çelik imalatı yapılıyor ve burada üretilen ürünler dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor. Tesis, Derince Limanı’nın yani Safi Port’un hemen yanında yer alarak konumu ile ön plana çıkıyor.

Sanayi ve yatırım çevrelerinin yakından izlediği ihalede muhammen bedel 1 milyar 180 milyon TL olarak açıklandı.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU!

TMSF’nin yayımladığı ilana göre dev fabrikanın satış ihalesi 27 Nisan 2026 tarihinde, kurumun Esentepe yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Son teklif verme tarihi ise 24 Nisan saat 16.00 olarak belirlendi.

