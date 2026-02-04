FİNANS

Dev ilaç firması o ildeki üretimini sonlandırıyor! Tarih belli oldu: Onlarca kişi işsiz kalacak

Eczacıbaşı İlaç, bağlı ortaklığı Gensenta'nın Şekerpınar'daki hammadde üretim tesisinde üretim faaliyetlerinin 31 Mart 2026 itibarıyla kalıcı olarak durdurulacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Karar kapsamında tesiste görev yapan onlarca kişinin iş akdi sona erecek.

Begüm Özkaynak

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), bağlı ortaklığı Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Kocaeli Şekerpınar'daki hammadde üretim tesisinin kapatılmasına karar verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu tesisteki tüm üretim faaliyetlerinin 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla tamamen durdurulacağı bildirildi.

31 ARALIK 2026'DA TAŞINMAZ TESLİM EDİLECEK

Şirket, daha önce 22 Kasım 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Şekerpınar'daki hammadde üretim tesisleri ile bu tesislerin üzerinde yer aldığı 58 bin 725 metrekarelik arsanın satışına karar verildiğini duyurmuş, üretimin alıcıya teslim tarihi olan 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Ancak 9 Aralık 2025 tarihinde yapılan güncellemede, tedarik ihtiyaçları gerekçesiyle taşınmazın teslim tarihi 31 Mayıs 2026 olarak revize edilmişti.

TALEP KOŞULLARI VE MALİYETLER ETKİLİ OLDU

Son KAP bildiriminde, tesiste üretilen ürünlere yönelik talep koşullarındaki değişim, üretim verimliliği ve maliyet optimizasyonu hedefleri doğrultusunda yeni bir değerlendirme yapıldığına dikkat çekildi. Bu değerlendirme sonucunda, Şekerpınar'daki hammadde üretim tesisinin kalıcı olarak kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

44 ÇALIŞANIN İŞ AKDİ SONA ERECEK

Kapanma kararı kapsamında, tesiste görev yapan 44 çalışanın iş akdinin feshedileceği açıklandı. Şirket, sürecin ilgili mevzuata uygun şekilde ve çalışanların yasal hakları gözetilerek yürütüleceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli KAP eczacıbaşı firma tesis
