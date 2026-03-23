Eczacıbaşı’ndan dev satış! Solo ve Selpak el değiştiriyor: Fiyatı belli oldu

Temizlik kâğıdı sektöründe önemli isimlerden biri olan Sanipak’ın satışı için imzalar atıldı. Eczacıbaşı Holding’in aldığı karar ile Selpak ve Solo gibi güçlü markaları çatısının altında bulunduran Sanipak için milyon dolarlık imzalar atıldı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Eczacıbaşı Holding, bünyesinde bulunan Sanipak’ın tamamını Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd’ye devretmek üzere anlaşmaya vardı. Selpak ve Solo gibi temizlik kağıdı sektöründe önemli isimleri çatısının altında bulunduran Sanipak, 20 Mart’ta sözleşme imzaladı.

600 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Buna göre, sözleşme kapsamında Sanipak için 600 milyon dolarlık şirket değeri belirlendi.

Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre, satış bedeli ise kapanış aşamasında; finansal borç, nakit durumu ve işletme sermayesi gibi kalemlerde yapılacak düzeltmelerin ardından netleşecek.

DENGELERİ ETKİLEYECEK

Açıklamada ayrıca Sanipak’ın, küresel ölçekte faaliyet gösteren ve selüloz ile kağıt üretiminde önde gelen gruplardan birine devredileceği vurgulandı.

Bu adımın, sektörde dengeleri etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

