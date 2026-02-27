FİNANS

Hülya Koçyiğit'in damadının oteli icradan satılıyor!

Alkoçlar Exclusive, İstanbul 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Otelcilik sektörünün en eski ve milli markası olan otel için 5 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait Alkoçlar Otelcilik AŞ 2018'de konkordato talebinde bulunmuştu. Şirket daha sonra iflas etmişti.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

İstanbul 3. İcra Dairesi’nin verdiği ilana göre tescilli marka Alkoçlar Exclusive satışa çıkarıldı. Otelcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan otel için muhammen bedel 5 milyon TL olarak belirlendi. İlk açık artırma tarihi 9 Mart olarak ilan edildi.

MALİ ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEMEDİ

Marka, turizm sektörünün gelişmesinde önemli bir emeği olan Engin Alkoçlar’ın ismini taşıyor. Alkoçlar, 2000’li yıllarda özellikle üst segment otelcilikte Türkiye için hem kayak hem de deniz otelleri ile yeni bir standart belirlemiş markalardandı. Ancak daha sonra yaşanan finansal zorluklar, otelcilik grubunun önce küçülmesine sonra da iflasına yol açtı.
2018’DE KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Hülya Koçyiğit'in damadı olarak da tanınan Ender Alkoçlar’a ait, 1400 yatak kapasiteli 3 otelin işletmecisi olan Alkoçlar Otelcilik, içine düştüğü finansal darboğazı aşamayarak 2018'de konkordato talebinde bulunmuş, o süreçte Bodrum ve Alaçatı’daki Alkoçlar Exclusive otelleri kapatılmıştı.

VEDA MESAJI YAYINLAMIŞTI!

Şirket daha sonra iflas etmişti. Alkoçlar sitesinde bir veda mesajı yayınlamıştı. Bu mesajda Alkoçlar, misafirlerine şöyle seslendi:

“Alkoçlar Oteller Grubu 1950 yılında kurulmuş ve kurulduğu tarihten itibaren Türkiye’nin en eski yerli ve milli otel zinciri olarak birçok ilke imza atmıştır.
Alkoçlar 70 yılda; 21 yurtiçi ve yurtdışı otel işletmesi yaparak, konaklama ve eğlenceyi birleştirerek her zaman ilkleri yapmaya çalışmıştır.

Alkoçlar Otelleri Yönetim Kurulu 2020 yılında turizm ve konaklama bölümünden çıkma kararı alarak ve elindeki otelleri devrederek turizmi konaklama bölümünü kapatmaya karar vermiştir.
Geçen bu 70 yıl içerisinde gerek Türkiye ekonomisine büyük yatırımlar yapmış, gerek ise sektöre binlerce çalışan kazandırarak istihdamı teşvik etmiştir. Bu durum ise Alkoçlar adına geride bıraktığı en büyük kazancı olmuştur.

Senelerce bize destek olan başta mesai arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, seyahat acentelerine ve bizleri tercih eden tüm yerli ve yabancı misafirlerimize şükranlarımızı sunarız.”

Kaynak: Haber Hürriyet

Anahtar Kelimeler:
Hülya Koçyiğit icra otel
