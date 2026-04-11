‘İcralık oldum’ demişti! Ünlü yapımcı filmini satışa çıkardı

Mustafa Uslu, son yıllarda yapımcılığını üstlendiği filmler ile ses getirmişti. Ayla, Müslüm, Naim Süleymanoğlu, Çiçero gibi filmlere imza atan Uslu, icralık oldu. Neşet Ertaş’ın hayatını konu eden filmi yayından kaldırılınca icralık olan Uslu, son çare bir filmini satışa çıkarmakta buldu.

AÇIK ARTIRMA 5 MAYIS’TA!

Uslu, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmini satışa çıkarmaya karar verdi. Filmin hakları İstanbul Anadolu 1. Banka Alacakları İdaresi tarafından açılan ihalede belirlenen muhammen bedel 21 milyon TL olarak açıklandı. Filmin hakları ile ilgili birinci açık artırma 5 Mayıs tarihinde yapılacak. Filmin hakları Mustafa Uslu’nun şirketi Dijital Sanatlar Yapımevi'ne aitti.

NEŞET ERTAŞ FİLMİ YAYINLANAMAYINCA İCRALIK OLDU

Uslu, 4,5 milyon dolar harcayarak çektiği Neşet Ertaş filmi, mirasçıların açtığı dava sonucu yayına girmeden kaldırılmıştı. Bankadan çektiği krediyi ödeyemeyen Uslu, ‘İcralık oldum’ açıklaması yapmıştı.



BİYOGRAFİ FİLMİYDİ

"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", Türk ve dünya spor tarihinin efsane haltercisi Naim Süleymanoğlu'nun zorluk ve başarılarla dolu hayatını o dönemin Türkiye’sini de yansıtarak konu alan etkileyici bir biyografi ve dram filmi. Kasım 2019 tarihinde vizyona giren film çok beğenilmiş, izlenme rekorları kırmıştı.

Kaynak: Haber Hürriyeti