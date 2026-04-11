FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

‘İcralık oldum’ demişti! Ünlü yapımcı filmini satışa çıkardı

Müslüm, Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Mustafa Uslu, icralık oldu. Neşet Ertaş’ın hayatını konu eden filmi yayından kaldırılması ile Uslu, borcundan dolayı 1 filmini satışa çıkardı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Mustafa Uslu, son yıllarda yapımcılığını üstlendiği filmler ile ses getirmişti. Ayla, Müslüm, Naim Süleymanoğlu, Çiçero gibi filmlere imza atan Uslu, icralık oldu. Neşet Ertaş’ın hayatını konu eden filmi yayından kaldırılınca icralık olan Uslu, son çare bir filmini satışa çıkarmakta buldu.

AÇIK ARTIRMA 5 MAYIS’TA!

Uslu, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmini satışa çıkarmaya karar verdi. Filmin hakları İstanbul Anadolu 1. Banka Alacakları İdaresi tarafından açılan ihalede belirlenen muhammen bedel 21 milyon TL olarak açıklandı. Filmin hakları ile ilgili birinci açık artırma 5 Mayıs tarihinde yapılacak. Filmin hakları Mustafa Uslu’nun şirketi Dijital Sanatlar Yapımevi'ne aitti.

NEŞET ERTAŞ FİLMİ YAYINLANAMAYINCA İCRALIK OLDU

Uslu, 4,5 milyon dolar harcayarak çektiği Neşet Ertaş filmi, mirasçıların açtığı dava sonucu yayına girmeden kaldırılmıştı. Bankadan çektiği krediyi ödeyemeyen Uslu, ‘İcralık oldum’ açıklaması yapmıştı.
BİYOGRAFİ FİLMİYDİ

"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", Türk ve dünya spor tarihinin efsane haltercisi Naim Süleymanoğlu'nun zorluk ve başarılarla dolu hayatını o dönemin Türkiye’sini de yansıtarak konu alan etkileyici bir biyografi ve dram filmi. Kasım 2019 tarihinde vizyona giren film çok beğenilmiş, izlenme rekorları kırmıştı.

Kaynak: Haber Hürriyeti

Anahtar Kelimeler:
naim süleymanoğlu icra Mustafa Uslu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.