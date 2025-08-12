FİNANS

İflas kervanına bir şirket daha katıldı! Türkiye'nin dev fabrikasından kötü haber, tonlarca üretim yapıyordu

Maliye zorluklar işletmelerin iflasına neden oluyor. Özellikle tekstil sektöründen art arda konkordato ve iflas haberleri gelirken gıda ve sanayi sektörleri de zor durumda. Son olarak ise Gaziantep'te kurulan Konil Kağıt finansal krizi aşamayarak konkordato ilan etti.

Ezgi Sivritepe

Yüksek enflasyon ortamı, sıkı para politikası gibi etkenler hem vatandaşların hem de şirketlerin belini büküyor. Büyük firmalar da dahil olmak üzere finansala ulaşamayan üreticiler kepenklerini bir bir kapatıyor. Tekstilden sanayiye kadar kötü haberler gelirken bir konkordato haberi de Gaziantep'ten geldi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

2013'te Gaziantep'te kurulan Konil Kağıt yaşadığı mali zorlukların üstesinden gelemedi. Yıllık yaklaşık 30 bin tonluk üretim yapan geri dönüşüm devi, girdiği mali darboğaz nedeniyle Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 23 EKİM'DE

Şirketin başvurusunu değerlendiren mahkeme, üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme konkordato sürecinin denetimi için de iki kişilik konkordato komiser heyeti atanmasına hükmetti.

Şirketin bir sonraki konkordato duruşmasının 23 Ekim yapılacağı ilan edildi.

Anahtar Kelimeler:
iflas mahkeme fabrika kağıt şirket haberleri
