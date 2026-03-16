FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

İflasın eşiğindeydi! Lüks perakende devi 1200 kişiyi işten çıkaracak

ABD’nin köklü lüks perakende markalarından Saks Global, iflas koruması sürecinde büyük bir küçülmeye gidiyor. Şirket, yeniden yapılanma planı kapsamında 1200’den fazla çalışanını işten çıkarırken çok sayıda mağazayı kapatmaya hazırlanıyor.

Cansu Çamcı

ABD’de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus ve Bergdorf Goodman gibi lüks mağaza zincirlerinin çatı şirketi olan Saks Global, Ocak 2026’da iflas koruması başvurusunda bulundu. Şirket, borç yükünü azaltmak ve faaliyetlerini yeniden yapılandırmak amacıyla bu süreçte kapsamlı bir küçülme planı uygulamaya başladı.

Bu planın ilk adımlarından biri ise çalışan sayısının azaltılması oldu. Şirketin ABD genelindeki mağazalarında 1200’den fazla çalışan işten çıkarılacak. İşten çıkarmaların büyük bölümü, kapanacak mağazalarda çalışan personeli kapsıyor.

ÇOK SAYIDA MAĞAZA KAPANACAK

Yeniden yapılanma planı kapsamında şirket yalnızca personel sayısını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda mağaza ağını da daraltıyor. Saks Global, 12 Saks Fifth Avenue mağazası ve 3 Neiman Marcus mağazasını kapatmayı planlıyor.

Bu mağazaların kapanmasıyla birlikte yüzlerce çalışan işini kaybedecek. Bazı tesislerde ise tek seferde yüzlerce kişiyi etkileyen büyük işten çıkarmalar gerçekleşecek. Örneğin Pennsylvania eyaletindeki bir Saks tesisinde yaklaşık 435 kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

BORÇ YÜKÜ ŞİRKETİ ZORA SOKTU

Saks Global’ın mali sıkıntılarının önemli nedenlerinden biri, 2024 yılında 2,7 milyar dolara Neiman Marcus’u satın alması oldu. Bu satın alma şirketin borç yükünü ciddi şekilde artırdı ve finansal baskıyı büyüttü.

Artan borçların yanı sıra tedarikçilere yapılan ödemelerde yaşanan gecikmeler ve likidite sorunları da şirketin finansal durumunu daha da zorlaştırdı.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
iflas işten çıkarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.