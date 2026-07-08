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ING Mobil ile yatırımda keşif, analiz ve işlem kolaylığı

ING Türkiye, yatırım deneyimini daha kolay ve zahmetsiz hale getirmek amacıyla dönüşüm yolculuğunu sürdürüyor ve ING Mobil’i bir bankacılık uygulaması olmanın ötesine taşıyarak yatırımcıların finansal kararlarını destekleyen güçlü bir yatırım platformu olarak konumluyor.

ING Mobil ile yatırımda keşif, analiz ve işlem kolaylığı

Bu dönüşümle birlikte ING Mobil, kullanıcıların farklı yatırım araçlarını tek noktadan takip edebildiği, analiz edebildiği ve karşılaştırabildiği bütüncül bir deneyim sunarken, yatırım süreçlerini daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getiriyor. ING Türkiye Özel Bankacılık ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, “ING Mobil’i yalnızca bir işlem kanalı olmaktan çıkararak yatırımcıların karar yolculuğuna eşlik eden güçlü bir yatırım platformuna dönüştürüyoruz. Bu dönüşümün bir yansıması olarak bireysel bankacılık yatırım fonu büyüklüğümüzde son bir yılda yüzde 67’lik bir artış kaydettik” dedi.

En sevilen dijital banka olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye, yatırım deneyimini daha kolay ve zahmetsiz hale getirmek amacıyla dönüşüm yolculuğunu sürdürüyor. Yatırımcıların beklentilerinin değiştiği, bilgiye erişimin ve veriye dayalı analizlerin yatırım kararlarında giderek daha önemli hale geldiği günümüzde ING Türkiye, ING Mobil’i bir bankacılık uygulaması olmanın ötesine taşıyarak yatırımcıların finansal kararlarını destekleyen güçlü bir yatırım platformu olarak konumluyor. Bu dönüşümle birlikte ING Mobil, kullanıcıların farklı yatırım araçlarını tek noktadan takip edebildiği, analiz edebildiği ve karşılaştırabildiği bütüncül bir deneyim sunarken, yatırım süreçlerini daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getiriyor.

Yatırım dünyasını daha erişilebilir hale getiren platform yaklaşımı

Dijitalleşmenin etkisiyle yatırımcılar artık yalnızca işlem yapabilecekleri değil, aynı zamanda karar alma süreçlerini destekleyecek platformlar bekliyor. ING Türkiye de yatırım alanındaki dönüşümünü bu ihtiyaç doğrultusunda şekillendiriyor. ING Mobil üzerinden kullanıcılar yatırım fonlarının performanslarını farklı dönemlerde inceleyebilirken, fon getirilerini dolar, euro ve altın gibi alternatif yatırım araçlarıyla karşılaştırabiliyor. Risk seviyeleri ve varlık dağılımlarına ilişkin detaylı görünüm sayesinde yatırımcılar kararlarını daha bilinçli şekilde verebiliyor.

Keşiften yönetime uzanan yatırım yolculuğu

ING Mobil’e eklenen tematik fonlar ve fon listeleri, kullanıcıların yatırım seçeneklerini keşfetmesini kolaylaştırıyor. Varlık sınıfları, yatırım stratejileri ve sektörel temalara göre oluşturulan bu yapı sayesinde yatırımcılar kendi beklenti ve risk profillerine uygun ürünlere daha kolay ulaşabiliyor. Fon performanslarının grafiklerle karşılaştırılabilmesi, takip listeleri oluşturulabilmesi ve portföylerin tek ekrandan izlenebilmesi ise yatırımcıların yatırım yolculuğunu daha etkin şekilde yönetmesine katkı sağlıyor.

Piyasaları takip etmeyi kolaylaştıran çözümler

ING Mobil’deki “Gündem ve Öne Çıkanlar” alanı sayesinde kullanıcılar, piyasalardaki gelişmeleri ve yatırım ürünlerine dair güncel bilgileri kolayca takip edebiliyor. Gümüş ve platin işlemleri de dahil olmak üzere geniş yatırım ürün yelpazesine tek platform üzerinden erişim sağlanırken, döviz ve kıymetli maden işlemlerine sunulan alarm kurma ve emir bırakma özellikleri, kullanıcıların piyasaları sürekli izlemek zorunda kalmadan fırsatları değerlendirmesine imkân tanıyor.

Genç yatırımcıların finansal geleceğine katkı

Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketleri ile iş birliği yapan ING, her yatırım tarzına uygun geniş bir fon yelpazesi sunuyor. ING Türkiye’nin yatırım alanındaki dönüşümünde genç yatırımcılar da önemli bir yer tutuyor. Türkiye’de Z kuşağına özel tasarlanan ilk yatırım fonu olan GNZ ile gençlerin yatırım dünyasıyla erken yaşta tanışması, tasarruf ve yatırım alışkanlığı kazanması destekleniyor.

Sezin Erken: Hedefimiz yatırımcıların karar yolculuğuna eşlik eden bir platform olmak.

ING Türkiye Özel Bankacılık ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, konuyla ilgili şunları söyledi: “Yatırımcıların beklentileri hızla değişiyor. Kullanıcılar artık yalnızca işlem yapabilecekleri bir uygulama değil, yatırım kararlarını destekleyen, bilgiye erişimi kolaylaştıran ve yatırım süreçlerini daha anlaşılır hale getiren dijital deneyimler bekliyor. ING Türkiye olarak yatırım alanındaki dönüşümümüzü bu anlayışla şekillendiriyoruz ve 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren ING Grubu’nun global ağı ve deneyiminden aldığımız güçle yatırım platformumuzu sürekli daha ileriye taşıyoruz. ING Mobil’i yalnızca bir işlem kanalı olmaktan çıkararak yatırımcıların karar yolculuğuna eşlik eden güçlü bir yatırım platformuna dönüştürüyoruz. Bu dönüşümün bir yansıması olarak bireysel bankacılık yatırım fonu büyüklüğümüzde son bir yılda yüzde 67’lik bir artış kaydettik. Bankacılığın geleceğinde dijital kanallar müşterilerin finansal kararlarını şekillendiren platformlar olacak, biz de bu anlayışla dönüşüm yolculuğumuzu sürdüreceğiz.”

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yatırım mobil uygulama
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