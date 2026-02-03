FİNANS

İş dünyasından yeni 'finansman paketi' mesajı! Erdoğan duyurmuştu

İş dünyası temsilcileri, imalat sanayisine yönelik 100 milyar liralık finansman paketini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, imalat sanayisi işletmeleri için uygun koşullu finansman paketini duyurdu.

UYGUN KOŞULLU BİR FİNANSMAN PAKETİ DEVREYE ALINACAK

Buna göre, tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğünde, uygun koşullu bir finansman paketi devreye alınacak.

50 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ İMKANI

Pakette, 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacak, finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak. İstihdam yoğunluğuyla orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak.

KOBİ'LER TEMİNAT SORUNU YAŞAMADAN KREDİ İMKANINA ULAŞABİLECEK

Finansman paketi aynı zamanda kredi kefalet paketiyle de desteklenecek. Bu kapsamda KOBİ’ler teminat sorunu yaşamadan kredi imkanına ulaşabilecek. İstihdamını koruyan KOBİ’lere de KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlanacak.

"İSTİHDAMINI KORUYAN, ÜRETİMİNİ DÜZENLİ ARTIRAN FİRMALAR POZİTİF AYRIMCILIĞI HAK EDİYOR"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açıklanan 100 milyar lira büyüklüğündeki kredi paketinin tamamen yerli üretim ve istihdam güdümlü olmasının iş dünyasının beklentileri ve İTO’nun önerileriyle birebir örtüştüğünü söyledi.

İTO olarak reel sektör mensubu üyelerinin 2026’da üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı destekleyecek şekilde kredi imkanlarının genişletilmesi ihtiyacını her fırsatta dile getirdiklerini anımsatan Avdagiç, “Açıklanan uygun koşullu kredi paketi, aynı zamanda hükümetin iş dünyasının sesine kulak verdiğinin önemli bir göstergesi. İstihdamını koruyan, üretimini düzenli artıran firmalar pozitif ayrımcılığı hak ediyor. Bu sebeple kredilerde performans bazlı limit mekanizması kurulmasını, ülkemizin kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması adına isabetli buluyoruz." dedi.

Avdagiç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İstihdama bağlı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar sağlanacak kredinin, son dönemde finansman sıkıntısı yaşayan reel sektörümüz için can suyu olmanın ötesinde istihdam ve üretimi yükseltici bir güç olacağı kanaatindeyiz. Üretim ve istihdam odaklı 100 milyar liralık kredi desteğinin, iş dünyamıza sağlayacağı katkıların yanı sıra Türkiye ekonomisinin gücünü ve istikrarını teyit etmesi açısından da son derece değerli olduğunu düşünüyoruz.”

"KGF DESTEKLİ OLMASI, TEMİNAT SORUNU YAŞAYAN KOBİ'LERİMİZ İÇİN HAYATİ ÖNEMDE"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, açıklanan desteklerin özellikle KOBİ’ler ve istihdam odaklı işletmeler açısından son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, imalat sanayisine yönelik 100 milyar liralık uygun koşullu finansman paketini iş dünyası olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Şartlara bakıldığında paketin üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik bir önem taşıdığına işaret eden Aydın, “İmalat sanayimiz, küresel ekonomik dalgalanmalar, finansmana erişim zorlukları ve artan maliyet baskılarıyla mücadele etmektedir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 milyar liralık finansman paketi, üretim çarklarının durmaması ve sanayicimizin nefes alabilmesi açısından son derece yerinde ve zamanında bir adımdır.” açıklamasını yaptı.

Aydın, işletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkanı sunulmasının ve kredilerin istihdam yoğunluğuna göre şekillendirilmesinin, üretimle birlikte istihdamın korunmasını da teşvik ettiğini belirterek, “Özellikle KGF destekli olması, teminat sorunu yaşayan KOBİ’lerimiz için hayati önemdedir. Bu sayede finansmana erişimde yaşanan tıkanıklıklar önemli ölçüde aşılacaktır.” ifadelerini kullandı.

KOSGEB aracılığıyla istihdamını koruyan KOBİ’lere 10 puanlık indirim sağlanmasının da güçlü bir sosyal ve ekonomik mesaj içerdiğini kaydeden Aydın, üretimi, istihdamı ve ihracatı önceleyen bu yaklaşımın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla uyumlu, reel sektörü merkeze alan bir ekonomi anlayışının somut göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: AA

