İş insanına işkence! Evine gizlice girip, video kaydına başladılar... Boş sende imza attırdılar

İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki iş insanı F.K. kabusu yaşadı. Esenyurt'taki evine gizlice giren dört kişi, F.K.'yı silahla tehdit edip işkence yaptı. İş insanının parasını gasp eden şüpheliler sonrasında ise F.K.'ya zorla boş senetler imzalattı. Yaptıkları işkenceyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden zanlılar, kaçtıkları Kütahya’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İş insanına işkence olayı 13 Eylül'de İstanbul'da yaşandı. F.K.'nın Eesnyurt Koza Mahallesi'nde bulunan evine gizlice giren 4 kişi, iş insanının başına silah dayayarak darp etti. F.K.'ya işkence yapan şüpheliler, iddiaya göre ardından evdeki 95 bin lirayı alıp, silah zoruyla üç boş senet imzalattılar ve olay yerinden kaçtılar.

KÜTAHYA'DA YAKALANDILAR

F.K.’nın polise başvurması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi: B.Ş. (23), U.D. (25), G.Ü. (37) ve S.A. (23). Zanlılar, Kütahya’da yakalanarak İstanbul’a getirildi ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

İŞKENCEYİ CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Polis ekipleri, şüphelilerin işkence anlarını cep telefonuyla kaydettiklerini tespit etti. Yapılan incelemede B.Ş.’nin 44, U.D.’nin ise 7 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

