İş insanına işkence! Evine gizlice girip, video kaydına başladılar... Boş sende imza attırdılar

İş insanına işkence olayı 13 Eylül'de İstanbul'da yaşandı. F.K.'nın Eesnyurt Koza Mahallesi'nde bulunan evine gizlice giren 4 kişi, iş insanının başına silah dayayarak darp etti. F.K.'ya işkence yapan şüpheliler, iddiaya göre ardından evdeki 95 bin lirayı alıp, silah zoruyla üç boş senet imzalattılar ve olay yerinden kaçtılar.

KÜTAHYA'DA YAKALANDILAR

F.K.’nın polise başvurması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi: B.Ş. (23), U.D. (25), G.Ü. (37) ve S.A. (23). Zanlılar, Kütahya’da yakalanarak İstanbul’a getirildi ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

İŞKENCEYİ CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Polis ekipleri, şüphelilerin işkence anlarını cep telefonuyla kaydettiklerini tespit etti. Yapılan incelemede B.Ş.’nin 44, U.D.’nin ise 7 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

