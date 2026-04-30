Küçük işletmeler için “Birlikte Güçleniyoruz Mentorluk Programı” başladı

Multinet Up, küçük ölçekli işletmelerin sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla Happy Place to Work iş birliğiyle hayata geçirdiği “Birlikte Güçleniyoruz Mentorluk Programı” ile küçük ölçekli işletmelere insan yönetimi, finans ve dijital dönüşüm alanlarında kapsamlı gelişim desteği sunuyor.

Multinet Up’ın sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında hayata geçirilen “Birlikte Güçleniyoruz Mentorluk Programı”, çalışan sayısı 50’nin altında olan işletme sahiplerinin veya yöneticilerinin işlerini daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yönetebilmeleri için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever: Türkiye ekonomisinin en yaygın ve belirleyici aktörlerini oluşturan küçük ölçekli işletmeler; toplam işletmelerin yüzde 99’unu, istihdamın yüzde 70,5’ini ve ihracatın yarısından fazlasını temsil ediyor. Bu işletmelerin güçlenmesi, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıyor. Multinet Up olarak, kurulduğumuz günden bu yana, paydaşlarımızın işlerine verimlilik sağlayan çözümlerle gerek operasyonel süreçlerde gerekse gider yönetiminde sağladığımız ciddi avantajlarla küçük ölçekli işletmelerin büyümesini destekliyoruz.

Yemek kartından akaryakıta, kurumsal hediye ve yan hak çözümlerinden filo yönetimine uzanan geniş bir yelpazede verdiğimiz hizmetlerin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen kurumlarıyla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle de işletmelere fayda sağlıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde amacımız, işletmelerin yetenek yönetimi, maliyet yönetimi ve dijitalleşme gibi alanlardaki zorlukları aşmalarına destek olarak, onların asıl işlerine odaklanabilmelerine yardımcı olmak. Birlikte Güçleniyoruz Mentorluk Programı’nı da bu kapsamda hayata geçirdik. Programa dahil olan işletmelerin Türkiye’nin önde gelen insan kaynakları liderlerinden destek alacağı bu kıymetli çalışmanın hayata geçmesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunarım.

Çok Boyutlu Bir Gelişim Programı Sunuluyor

Dört ay sürecek kapsamlı bir gelişim programı olarak tasarlanan Birlikte Güçleniyoruz Mentorluk Programı’na katılan mentiler, Türkiye’nin önde gelen insan kaynakları liderlerinden; doğru yeteneği bulma ve elde tutma, çalışan deneyimi ve yasal süreçler, ekip içi aidiyet, liderlik ve yapay zeka ile verimlilik gibi insan yönetiminin temel alanlarında online mentorluk desteği alacak. Ayrıca, program kapsamında finansal okuryazarlık, zaman yönetimi ve iş geliştirme gibi kritik başlıklarda da katılımcıların yetkinliklerini güçlendirmeye yönelik içerikler sunulacak. Katılımcılar, program sonunda sertifika almaya hak kazanarak işlerini daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde geliştirmeye yönelik önemli bir kazanım elde edecek.

