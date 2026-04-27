Meta'nın 2 milyar dolarlık dev anlaşmasına Çin engeli

Çin, Meta’nın 2 milyar dolarlık Manus satın alımını engelledi; yabancı yatırımı yasaklayarak tarafların anlaşmadan çekilmesini istedi.

Begüm Özkaynak
Çin, yapay zeka alanındaki küresel rekabeti yakından ilgilendiren dikkat çekici bir karara imza attı. National Development and Reform Commission (NDRC), Meta’nın yaklaşık 2 milyar dolarlık AI girişimi Manus satın alımını iptal etmesini istedi ve tarafların anlaşmadan çekilmesine hükmetti.

2 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYA ENGEL

NDRC tarafından yapılan kısa açıklamada, kararın “ilgili yasa ve düzenlemeler” kapsamında alındığı belirtilirken, detay verilmedi. Düzenleyici kurumun tamamlanmış işlemleri geri çevirme kararı nadir görüldüğünden, bu adım “sert müdahale” olarak değerlendiriliyor.

MANUS NEDİR?

Manus, Çin’de kurulduktan sonra Singapur’a taşınan ve ana şirketi Butterfly Effect’in burada yeniden yapılandırıldığı bir yapay zeka girişimi. Şirketin geliştirdiği AI ajan platformu; kod yazma, pazar araştırması yapma ve veri işleme gibi karmaşık görevleri otonom şekilde gerçekleştirebiliyor.

Şirket, Aralık 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış gelirinin 100 milyon doları aştığını açıklamış ve bu büyümenin girişimler arasında rekor hızda gerçekleştiğini belirtmişti. Meta, Aralık ayında yaptığı açıklamada bu satın alımın yapay zeka hedeflerini güçlendireceğini duyurmuştu.

SÜREÇ BELİRSİZ

Anlaşmanın nasıl geri alınacağı ise belirsizliğini koruyor. Bloomberg’e göre, ödeme süreçlerinin bir kısmı tamamlandı, Manus çalışanlarının bir bölümü Meta bünyesine katıldı ve yatırımcılar hisselerini nakde çevirdi.

