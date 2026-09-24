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Multinet Up: “Anadolu genelinde daha fazla işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz”

Multinet Up, yüzde 192 büyüme kaydettiği reseller kanalını yeni ürün, teknoloji ve çapraz satış fırsatlarıyla güçlendirerek iş ortaklarıyla birlikte büyümeyi ve 2027’de bu ivmeyi daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Multinet Up: “Anadolu genelinde daha fazla işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz”

Şirketlerin büyüme stratejilerinde farklı müşteri gruplarına ulaşmak ve yerel pazarlardaki varlıklarını güçlendirmek giderek önem kazanıyor. Sahaya hâkim ve müşterilerle doğrudan temas kurabilen iş ortakları ise özellikle küçük işletmelere erişimde önemli bir rol üstleniyor. Multinet Up da reseller kanalını yeni müşteri kazanımını, mevcut müşterilerle iş birliklerinin geliştirilmesini ve farklı ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını destekleyen stratejik bir büyüme kanalı olarak konumlandırıyor.

Multinet Up’ın, reseller iş ortaklarıyla yeni dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Oruç: Sektörde bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz reseller kanalımızla özellikle küçük işletmelere doğrudan ulaşarak ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı amaçladık. Bugün bu kanalı, farklı bölgelerde daha fazla işletmeye ulaşmamızı sağlayan önemli bir satış kanalı olarak görüyoruz. Kanalımızın satış performansında Gaziantep ve Kayseri öne çıkan iller arasında yer alırken, şimdi bu modeli Anadolu’nun daha fazla şehrine taşımak için kendi bölgesinde güçlü müşteri ilişkilerine sahip girişimcileri Multinet Up ekosistemine davet ediyoruz. Hedefimiz yalnızca iş ortağı ağımızı genişletmek değil, iş ortaklarımızın bizimle birlikte büyüdüğü, kazandığı ve uzun vadeli değer ürettiği sürdürülebilir bir yapı oluşturmak.

Multinet Up: “Anadolu genelinde daha fazla işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz” 1

“Çok ürünlü çözüm ortaklığı modeline geçmeyi hedefliyoruz”

Yeni müşteri kazanımının yanı sıra mevcut müşterilerimize sunduğumuz çözüm çeşitliliğini artırarak tek ürün satışının ötesine geçen, farklı ihtiyaçlara yanıt veren çok ürünlü bir çözüm ortaklığı modeline geçmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda MultiPetrol, MultiGift ve MultiTravel çözümlerimizi müşteri tabanında yaygınlaştırarak iş ortaklarımızın yalnızca yemek kartı sunan bir bayi değil, işletmelerin çalışan yan haklarından akaryakıta, kurumsal seyahatten ödüllendirme çözümlerine kadar farklı ihtiyaçlarına yanıt veren bir çözüm ortağı haline gelmesini amaçlıyoruz. Çok ürünlü yapının iş ortaklarımızın müşterilerine sunduğu değeri ve sürdürülebilir gelir potansiyelini artıracağına inanıyor, bu dönüşümü teknoloji ve veriyle de destekliyoruz. Örneğin, devreye aldığımız CRM sistemi sayesinde iş ortaklarımız sözleşme süreçlerini doğrudan takip edebilecekler. Üzerinde çalıştığımız yeni modelle ise mevcut müşteri portföyümüzdeki çapraz satış potansiyelini değerlendirerek iş ortaklarımıza yeni müşteri fırsatları sunmayı planlıyoruz. Böylece iş ortaklarımızın satış olanaklarını artırırken yerel müşterilerle daha güçlü ve doğrudan ilişkiler kurmasına katkı sağlayacağız.

“Yeni dönemde büyüme hızımızı artıracağız”

Yeni dönemde reseller ağımızı genişletmenin yanı sıra mevcut iş ortaklarımızın üretkenliğini ve çapraz satış potansiyelini artırmaya odaklandık. 2025 ve 2026’nın ilk altı aylık dönemleri arasında kaydettiğimiz yüzde 192’lik büyüme, modelimizin potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Yeni iş ortaklarının katılımı, çok ürünlü satış modeli ve teknoloji yatırımlarımızın desteğiyle büyüme hızımızı daha da artırarak 2027’de reseller kanalımızı Multinet Up’ın büyümesinde çok daha güçlü bir paya sahip, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir satış kanalına dönüştürmeyi hedefliyoruz.

#işbirliği

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