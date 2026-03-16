Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor! Artık o ürünler üretilmeyecek

Gıda sektöründeki birçok markayı bünyesinde bulunduran Yıldız Holding’ten yeni bir hamle geldi. 13 yıldan beri işletmeciliğini üstlendiği Adapazarı Şeker Fabrikası'nın satışına karar verdi. Konu ile ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirim de yapıldı.

Yıldız Holding ile Bor Şeker arasında ise fabrikanın satışı için ön protokol imzalandı. Devir işleminin bedeli için ise herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

BOR ŞEKER’DEN AÇIKLAMA

Bor Şeker tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ön protokolün tarafların niyetini ortaya koyduğu ve sürecin nihai ve bağlayıcı pay devir sözleşmesi ile sonuçlanmasının beklendiği belirtildi. Hisse devri tamamlandığında fabrikanın operasyonel faaliyetlerinin devralınmasına ilişkin süreçlerin de netleşeceği ifade edilirken, görüşmelerin halen sürdüğü kaydedildi.

YILDIZ HOLDİNG SEKTÖRDEN ÇIKTI

Yıldız Holding, Adapazarı Şeker Fabrikası'nın satışının tamamlanması halinde şeker üretiminden de tamamen ayrılmış olacak.

GÖRÜŞMELER OCAK AYINDA BAŞLADI

Bor Şeker tarafından yapılan açıklamada satın alma sürecine ilişkin görüşmelerin aslında 31 Ocak 2026 tarihinde başladığı bildirildi. Ancak sürecin stratejik nedenlerle kamuoyuna hemen açıklanmadığı belirtildi.

ERTELENDİ!

Şirketin çıkarlarının korunması ve hisse değerinde oluşabilecek spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında içsel bilginin açıklanmasının geçici olarak ertelendiği kaydedildi.