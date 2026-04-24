Nike yüzlerce çalışanını işten çıkaracak!

Şirketin Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara gönderilen notta, küresel operasyonlarda yapılacak değişikliklere ilişkin bilgi verildi.

ÇALIŞAN SAYISINDA DEĞİŞİKLİK

Notta, şirket genelinde temeli güçlendirmek, rekabet etme biçimini keskinleştirmek ve uzun vadeli karlı büyüme sağlayacak bir model oluşturmak amacıyla atılan adımların bazı ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve çalışan sayısında değişikliklere yol açacağı aktarıldı.

Bu kapsamda iş gücünün yaklaşık 1400 kişi azaltılmasının beklendiği belirtilen notta, söz konusu azaltımın büyük bölümünün teknoloji alanındaki çalışanları etkileyeceği kaydedildi.

