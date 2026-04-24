TOKİ yarın çekiliyor! Bakan Kurum paylaştı: 'Bu kez ev sahibi İstanbul'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ile sosyal devlet anlayışının en başarılı örneklerini hayata geçiriyor. Dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı sağlam ve güvenli konutlara kavuşması için 2003 yılından bu yana sosyal konut projeleri yürütülüyor. Bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edildi. Bu konutlar 7 milyona yakın dar gelirli vatandaşın, güvenli, sağlam ve modern yuvaları oldu.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ İLE EV SAHİBİ TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Ev Sahibi Türkiye” sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. En az 2 milyon kişi bu konutlarla daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Bu sayede hem dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. Projeyle 300 sektörün çarkları hızlanacak. Mahalle kültürünü korumak için 500 bin konutun yanı sıra 500 mahalle konağı, 500 anaokulu, 500 cami de inşa edilecek.

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL’DAN GELDİ

500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım 2025’te başlamıştı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi. Projeye en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul’dan geldi.

80 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ: 406 BİN 499 HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

29 Aralık 2025 - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında 80 ilin kura çekimleri tamamlandı. Bugüne kadar 406 bin 499 hak sahibi belirlendi. Kura takvimi İstanbul ile tamamlanacak. 25 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde saat 14.00’te kura çekim töreni düzenlenecek.

BAKAN KURUM’DAN KURA TÖREN PAYLAŞIMI

Kura çekim törenine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Beklenen gün geldi, Yüzyılın Konut Projesi’nde bu kez ev sahibi İstanbul! 100.000 sosyal konutun kuralarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile çekiyoruz” dedi. İstanbul’da 100 bin yeni yuvanın ev sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri 3 gün sürecek.

— Murat KURUM (@murat_kurum) April 24, 2026

İSTANBUL’UN GELİR VE ÖDEME ŞARTLARI FARKLI TUTULDU

Proje kapsamında İstanbul’da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutulmuştu.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL olarak belirlenmişti. İstanbul’da 2 ayrı büyüklükte 2+1’ler ve 1+1 konutlar inşa edilecek. Bu konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 TL’den

başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.