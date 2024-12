Orman atıklarından 10 milyon avro kazanç! Antalya'dan dünya çapında ihracat...

Antalya'dan çıkıyor dünyanın dört bir tarafına gidiyor. Noel çelengi Antalya'daki kadınların el emeğiyle hazırlanıp Türkiye sermayesine para katıyor.

Ormanlardaki kesim alanlarından köylüler tarafından toplanan çam artığı, kozalak, andız, servi dalıyla yaban mersin meyvesi gibi tahliye ürünleri, kadınların elinde sanata dönüşüyor. Hristiyanlar tarafından 24 Aralık'ta başlayan Christmas ve yılbaşı kutlamalarında kapı, yemek masası süsü olarak kullanılan, dini ritüellerle mezarlık ziyaretlerinde de sıkça tercih edilen Noel çelengi, 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

100 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Antalya'da 23 yıldır orman tahliye ürünlerinden hazırlanan Noel çelenklerini ihraç eden firmada, yaklaşan Noel öncesi yoğun mesai başladı. Kadınlarla orman köylerinde tahliye ürünleri toplama görevlilerinden oluşan 100 kişiye istihdam sağlanan tesiste, günde yüzlerce Noel çelengi üretiliyor. Kadınların yaptığı Noel çelengi, 1 ile 3 avro arasında değişen fiyata yurt dışına gönderiliyor.

"BİZLER TARAFINDAN KATMA DEĞER HALİNE GETİRİLİYOR"

Firma sahibi Şerife Altındal, aralık ayının ilk haftasına kadar ihracat için yoğun çalışma yürüteceklerini anlattı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) kadın ihracatçı sayısını artırmak amacıyla 2 yıl önce oluşturduğu TİM Kadın Konseyi'nin kurucu üyelerinden de olan Altındal, Noel için aralık ortasına kadar sevkiyatların sürdüğünü söyledi. Dünyanın çiçek merkezi olarak kabul edilen Hollanda başta olmak üzere İngiltere ve Almanya dahil 20 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Altındal, “Bu yıl her yıl olduğu gibi mesaimiz yoğun. Kadınlarımızın el emeğiyle Avrupa'daki kapıları Türk çelenkleri süsleyecek. Noel günü Hristiyanların dini simgesi olarak kapılarında bu süsün olması gerekiyor. Bu ürünler ormanda ağaç kesiminden sonra bırakılan atıklar. Ormanda çöp haline gelecek ürünler bizler tarafından katma değer haline getiriliyor" dedi.

Türkiye genelinde geçen yıl 10 milyon avroluk ihracat gerçekleştiğini de anlatan Altındal, “Maliyetlerin yüksekliği ve bazı ihracatçı firmaların düşük fiyat politikası nedeniyle bir miktar düşüş bekliyoruz. 1 milyon ve üzerinde adet olarak ihracat bekliyoruz. 1-3 avro arasında fiyatı değişiyor" diye konuştu.

KADIN ÇALIŞANLAR HAYATLARINDAN MEMNUN

2 yıldır Noel çelengi üreten Gülsen Demirer, işini sevdiğini söyledi. Demirer, “Elimden çıkan bir ürünün Avrupa'da bir evin kapısını süslemesi çok güzel bir duygu. Her işte olduğu kadar bu işin de bir yoruculuğu var" dedi. 15 yıldır aynı firmada Noel çelengi üreten Güllü Bozbey de her yıl Noel öncesi yaşadıkları yoğunluktan söz etti. Bozbey, “Biz de arada evimize götürüp kapımıza takıyoruz. Her gün gelip burada çalışıp para kazanıyoruz. Mutluyum" diye konuştu.

