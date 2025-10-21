FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Satışlar arttı, gelir adeta uçtu! Labubu çılgınlığı öngörüleri de belirsizleştirdi

Çinli oyuncak üreticisi Pop Mart'ın, dünyada bir anda büyük bir popülerlik seviyesine ulaşan ünlü Labubu serisinin yeni modellerinin piyasaya çıkmasıyla beraber yılın üçüncü çeyreğinde hem Çin anakarasında hem de yurt dışında güçlü gelir artışı kaydettiği öğrenildi.

Satışlar arttı, gelir adeta uçtu! Labubu çılgınlığı öngörüleri de belirsizleştirdi
Hande Dağ

Labubu çılgınlığı geliri adeta uçurdu. Hong Kong Borsası'na yapılan açıklamaya göre Pop Mart’ın geliri, eylül sonunda sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 250'ye kadar yükseldi. Şirketin yurt dışı satışlarında yüzde 370'e kadar artış kaydedilirken, Çin anakarasındaki büyüme oranının ise yüzde 190 civarında gerçekleştiği öğrenildi.

Satışlar arttı, gelir adeta uçtu! Labubu çılgınlığı öngörüleri de belirsizleştirdi 1

Nefes'te yer alan habere göre; Pop Mart’ın satışları, geçen yılın ikinci yarısından itibaren piyasaya sürülen pelüş Labubu oyuncaklarıyla büyük bir ivme kazandı. Özellikle son dönemde ünlülerin ve tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği söz konusu karakter, adeta küresel bir fenomen haline geldi. Şirket, ağustos sonunda mini Labubu figürlerini piyasaya sürerek yeni bir satış dalgası başlattı.

AMERİKA VE AVRUPA'DA REKOR ARTIŞ

Pop Mart’ın satış artışı özellikle Batı pazarlarında hız kazandı. Şirketin üçüncü çeyrek gelirlerinin Amerika'da yüzde 1.270, Avrupa’da ise yüzde 740’a kadar yükseldiği kaydedildi. Asya Pasifik bölgesinde ise satışlar yüzde 170 ila 175 arasında arttı.

Satışlar arttı, gelir adeta uçtu! Labubu çılgınlığı öngörüleri de belirsizleştirdi 2

YILLIK GELİR BEKLENTİSİ 30 MİLYAR YUAN'A YÜKSELDİ

Labubu serisine yönelik küresel koleksiyon çılgınlığının, Pop Mart’ın gelir öngörülerini de belirsiz hale getirdiği aktarıldı. Şirket bu yıl 20 milyar yuan (yaklaşık 2,8 milyar dolar) gelir hedefi koymuştu. Ancak CEO Wang Ning, ağustosta yaptığı açıklamada "30 milyar yuan hedefi bile kolaylıkla aşılabilir" değerlendirmesini yaptı.

BÜYÜME HIZININ YAVAŞLAMASI İLE İLGİLİ ENDİŞE

Şirket hisseleri, açıklama öncesinde salı günü yüzde 8,1 değer kaybederek nisan ayından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Labubu figürlerine yönelik ilginin azalabileceği yönündeki beklentiler, Pop Mart hisselerindeki güçlü yükselişin ağustos sonunda zirveye ulaşmasının ardından durmasına neden oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ECB Başekonomistinden Avrupa bankaları için dolar riski uyarısıECB Başekonomistinden Avrupa bankaları için dolar riski uyarısı
Türkiye, enerji verimliliği ve kaynak aramasına 2026 için 49 milyar TL'lik bütçe ayırdıTürkiye, enerji verimliliği ve kaynak aramasına 2026 için 49 milyar TL'lik bütçe ayırdı

Anahtar Kelimeler:
oyuncak gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.