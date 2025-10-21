Satışlar arttı, gelir adeta uçtu! Labubu çılgınlığı öngörüleri de belirsizleştirdi

Labubu çılgınlığı geliri adeta uçurdu. Hong Kong Borsası'na yapılan açıklamaya göre Pop Mart’ın geliri, eylül sonunda sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 250'ye kadar yükseldi. Şirketin yurt dışı satışlarında yüzde 370'e kadar artış kaydedilirken, Çin anakarasındaki büyüme oranının ise yüzde 190 civarında gerçekleştiği öğrenildi.

Nefes'te yer alan habere göre; Pop Mart’ın satışları, geçen yılın ikinci yarısından itibaren piyasaya sürülen pelüş Labubu oyuncaklarıyla büyük bir ivme kazandı. Özellikle son dönemde ünlülerin ve tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği söz konusu karakter, adeta küresel bir fenomen haline geldi. Şirket, ağustos sonunda mini Labubu figürlerini piyasaya sürerek yeni bir satış dalgası başlattı.

AMERİKA VE AVRUPA'DA REKOR ARTIŞ

Pop Mart’ın satış artışı özellikle Batı pazarlarında hız kazandı. Şirketin üçüncü çeyrek gelirlerinin Amerika'da yüzde 1.270, Avrupa’da ise yüzde 740’a kadar yükseldiği kaydedildi. Asya Pasifik bölgesinde ise satışlar yüzde 170 ila 175 arasında arttı.

YILLIK GELİR BEKLENTİSİ 30 MİLYAR YUAN'A YÜKSELDİ

Labubu serisine yönelik küresel koleksiyon çılgınlığının, Pop Mart’ın gelir öngörülerini de belirsiz hale getirdiği aktarıldı. Şirket bu yıl 20 milyar yuan (yaklaşık 2,8 milyar dolar) gelir hedefi koymuştu. Ancak CEO Wang Ning, ağustosta yaptığı açıklamada "30 milyar yuan hedefi bile kolaylıkla aşılabilir" değerlendirmesini yaptı.

BÜYÜME HIZININ YAVAŞLAMASI İLE İLGİLİ ENDİŞE

Şirket hisseleri, açıklama öncesinde salı günü yüzde 8,1 değer kaybederek nisan ayından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Labubu figürlerine yönelik ilginin azalabileceği yönündeki beklentiler, Pop Mart hisselerindeki güçlü yükselişin ağustos sonunda zirveye ulaşmasının ardından durmasına neden oldu.