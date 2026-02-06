Şubelerini kapatıyor! Dev bankadan köklü değişiklik: Hazırlıklar başladı

Teknolojinin gelişmesi ile mobil bankacılık uygulamalarının kullanımı da artmaya başladı. Şubeye olan ihtiyacın azalması ile İngiltere'nin en büyük bankacılık gruplarından biri olan NatWest, 32 şubesini kapatma kararı aldı.

Bankacılık sektörü için köklü değişimlerin yaşanacağına dair beklentiler artıyor. NatWest, yıl boyunca 32 yeni şubesini daha kapatacağını duyurması dikkat çekti. Mobil uygulamanın ağırlıklı kullanıldığını belirten banka, bu kararın kolay alınmadığını vurguladı.

6 BİNDEN FAZLA BANKA KAPANDI

SkyNews'ın aktardığına göre, son on yıl içinde İngiltere genelinde 6 binden fazla banka şubesi kepenk indirdi. Bu kapanmaların en büyük kısmı ise NatWest Grubu bünyesindeki bankalarda gerçekleşti. NatWest, Royal Bank of Scotland ve Ulster Bank'ı kapsayan grup, bugüne kadar yaklaşık bin 500'den fazla şubeyi kapatarak ülkede en fazla küçülmeye giden banka konumuna geldi.



YENİ ALTYAPI OLUŞTURULUYOR!

NatWest yetkilileri, şubelerin kapanmasına rağmen bankacılık hizmetlerinin kesintiye uğramayacağını vurguladı. Banka, mobil şubeler, topluluk bankacılığı merkezleri, postane iş birlikleri ve ülke genelindeki ücretsiz ATM ağıyla müşterilere erişimin sürdürüleceğini açıkladı. Bu süreç için milyonlarca sterlinlik yeni altyapı yatırımı planlandığı da duyuruldu.