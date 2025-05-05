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Tarihin en büyük satın alımı olacak! İngiliz devi o akaryakıt şirketini gözüne kestirdi, 'Fırsatlara bakarız'

Akaryakıt sektöründe yeni bir satın alma haberi gündemi geldi! İngiliz enerji devi Shell'in, rakibi BP'yi satın almayı düşündüğü iddia ediliyor. İngiliz devi konu ile ilgili yorum yapmayı istemezken, "Shell’in değerini artırmaya kararlıyız” cümlelerini kurdu. BP CEO'su Auchincloss ise Şubat ayında yaptığı "köklü bir reset" sinyalini de vermişti.

Tarihin en büyük satın alımı olacak! İngiliz devi o akaryakıt şirketini gözüne kestirdi, 'Fırsatlara bakarız'
Ezgi Sivritepe

Petrol fiyatlarının düşmesi halihazırda hissede değeri de düşen BP'nin daha fazla değer kaybetmesine neden oldu. Son bir yılda yüzde 30'a varan değer kaybı ile yatırımcısının da güveninin sarsılmasıyla da mücadele eden BP'nin yeni planları da piyasada bir etki oluşturmadı.

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BP'NİN PİYASA DEĞERİ DÜŞTÜ!

BP'nin piyasa değeri 55,9 milyar sterlin seviyesindeyken İngiliz devi Shell'in piyasa değeri 145,6 milyar sterlin. Shell'in BP'yi satın alması durumunda ise petrol ve gaz sektöründe yapılmış en büyük sözleşmelerden biri olmuş olacak.

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İNGİLİZ DEVİ KARAR AŞAMASINDA

Bloomberg'in haberine göre, Shell, BP’yi satın almak için fizibilite ve stratejik faydalar üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Ancak kaynaklara göre, Shell kesin bir karara varmış değil. Süreci takip eden Shell, BP'nin başka alıcılar ile de temasa geçmesini bekliyor.

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SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Buna göre şirketin, BP’nin başka bir alıcıyla temasa geçmesini bekleyerek süreci izleyebileceği ya da büyük bir birleşme yerine hisse geri alımları ve daha küçük ölçekli satın alımları tercih edebileceği belirtiliyor.

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Shell tarafından yapılan açıklamada, “Daha önce de birçok kez belirttiğimiz gibi, performans, disiplin ve sadeleşmeye odaklanarak Shell’in değerini artırmaya kararlıyız” denildi ve BP ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

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HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan BP CEO’su Auchincloss, Şubat ayında yaptığı açıklamada şirket stratejisinde “köklü bir reset” yapılacağını duyurmuştu. BP'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 düşerek 1,4 milyar dolara gerilediği biliniyor. Bu durum, hisselerin değer kaybetmesine ve şirketin Elliott Management gibi hedge fonlarının (serbest yatırım fonu) hedefi haline gelmesine yol açtı.

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BP’nin hisse performansı, eski CEO Bernard Looney’nin net sıfır hedefli dönüşüm stratejisiyle diğer enerji şirketlerine kıyasla geri planda kalmıştı. Looney, Eylül 2023’te bazı kişisel ilişkilerini yönetim kuruluna tam olarak açıklamadığını itiraf ederek görevinden ayrılmıştı.

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SHELL CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Shell CEO’su Wael Sawan ise geçtiğimiz günlerde Financial Times’a yaptığı açıklamada, Shell hisselerini geri almanın, BP gibi bir şirketi satın almaktan daha cazip bir alternatif olduğunu belirtti ve şöyle dedi:

“Bu tür fırsatlara her zaman bakarız ama aynı zamanda alternatifleri de değerlendirirsiniz. Şu anda bizim için en doğru seçenek, Shell hisselerini geri almaya devam etmek.”
Kaynak: The Guardian

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Petrol Shell satın alma
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