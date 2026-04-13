Tera Holding’den tarımda dikkat çeken adım

Tera Holding’in Sampo Rosenlew hamlesiyle 150 yıllık Finlandiya markası yeniden Türkiye pazarına döndü. Türk kontrolüne geçen marka, Konya Tarım Fuarı’nda tanıtılırken küresel büyüme hedefi de açıklandı.

Tera Holding, Finlandiya merkezli 150 yıllık tarım makineleri üreticisi Sampo Rosenlew’u bünyesine katmasının ardından markayı Konya’daki tarım fuarında Türk çiftçisiyle buluşturdu. KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda şirket, teknoloji transferi ve finansman modelleriyle yeni üretim vizyonunu tanıttı.

Fuarda yoğun ilgi gören Sampo Rosenlew biçerdöverleri için Türkiye genelinde distribütörlük ve servis ağı tamamlanırken, operasyonların hızla devreye alındığı belirtildi.
Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, tarımın stratejik öneminin son yıllarda daha net ortaya çıktığını belirterek, biçerdöver üretimindeki boşluğu doldurmak için bu yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tezmen, satın alma sonrası şirketin tamamen Türk kontrolüne geçtiğini vurgulayarak, uzun süredir Türkiye pazarında bulunmayan markayı yeniden çiftçiyle buluşturduklarını söyledi. Bölgesel büyüme hedeflerine de değinen Tezmen, Türkiye’nin yanı sıra Türki Cumhuriyetler ve çevre coğrafyalarda satış faaliyetlerinin güçlendirileceğini kaydetti.
Tera Yatırım Holding CEO’su Cebrail Taşkın ise markanın 1957’den bu yana 50 binden fazla biçerdöver ürettiğini ve düşük yakıt tüketiminin önemli bir avantaj sunduğunu dile getirdi. Taşkın, fuarda tanıtılan finansman modeli kapsamında geliştirilen “Tera Leasing” ürünüyle çiftçilere ödeme kolaylığı sağlandığını, Tera Bank aracılığıyla uygun koşullarda makine temini imkanı sunulduğunu aktardı.
Sampo Rosenlew Genel Müdürü Özgür Alsan da Türkiye pazarında beklentilerin üzerinde bir ilgi gördüklerini belirtti. 2026 yılı için belirlenen pazar hedeflerine ulaşıldığını ifade eden Alsan, Finlandiya’daki mühendislik birikimini Türk esnekliği ve üretim kabiliyetiyle birleştirerek markayı küresel pazarlarda daha etkin hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. 2027 yılına yönelik yeni projelerin de hazır olduğu bildirildi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

