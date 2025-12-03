FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor, engeller kalkıyor!

"Türkiye’ye Değer" anlayışıyla teknolojiyi iyilik ve faydayla dönüştüren Türk Telekom, dezavantajlı bireylerin hayata eşit katılımını destekleyen projelerini sürdürüyor. Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımıyla; kültür-sanatta erişilebilirlikten eğitimde fırsat eşitliğine, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımından gönüllülük odaklı dayanışmaya kadar birçok alanda projeler hayata geçiriyor.

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor, engeller kalkıyor!
Cansu Akalp

Erişilebilirliği çalışmalarının merkezine alan Türk Telekom, ana destekçisi olarak teknolojiyi sanatla buluşturduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM); “Sesli Adımlar” uygulaması ve “Erişilebilir Tiyatro” projesiyle görme ve işitme engelli sanatseverlere kapsayıcı bir sanat deneyimi sunuyor.

Türk Telekom’un “Telefon Kütüphanesi” ve “Kitaplara Ses” uygulamaları binlerce sesli kitap ve betimlemeli sanat eserini engelli bireylerin cebine taşırken, “Günışığı” projesindeki “TahtApp” uygulaması az gören çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türk Telekom olarak ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışı ile herkes için erişilebilir bir yaşam hedefliyor, teknolojiyi yalnızca bir bağlantı aracı değil, herkesin hayata eşit katılımını destekleyen bir güç olarak görüyoruz. Ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit şekilde katılamayan bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştıran çözümlerimizle bugünü dönüştürürken, aynı zamanda daha erişilebilir ve kapsayıcı bir dijital geleceğin altyapısını da inşa ediyoruz. Türk Telekom olarak, teknolojiyi faydaya dönüştürerek hayatın her alanında engelleri kaldırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor, engeller kalkıyor! 1

Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, geliştirdiği “Türkiye’ye Değer” projelerle teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor, farklı engel gruplarının günlük hayatta karşılaştığı engelleri azaltarak topluma aktif katılımlarını destekliyor.

"TEKNOLOJİ VE İNOVASYON GÜCÜMÜZLE ERİŞİLEBİLİR BİR YAŞAMI DESTEKLİYORUZ"

Dijitalleşmeyi toplumun her kesimi için fırsat alanına dönüştürdüklerini belirten Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türk Telekom olarak ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışı ile herkes için erişilebilir bir yaşam hedefliyor, teknolojiyi yalnızca bir bağlantı aracı değil, herkesin hayata eşit katılımını destekleyen bir güç olarak görüyoruz. Dijital erişilebilirlik ile görme ve işitme engeline sahip bireylerin bilgiye, eğitime ve kültüre erişimine katkı sunmak için çalışıyoruz. Ana destekçisi olduğumuz AKM’de erişilebilir uygulamalarımızla daha kapsayıcı bir sanat deneyimi sunuyoruz. Günışığı projesi ile az gören çocukların akranları ile birlikte eğitim almalarına destek oluyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji ve inovasyon çözümleriyle engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit şekilde katılamayan bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştıran çözümlerimizle bugünü dönüştürürken, aynı zamanda daha erişilebilir ve kapsayıcı bir dijital geleceğin altyapısını da inşaediyoruz. Türk Telekom olarak, teknolojiyi faydaya dönüştürerek hayatın her alanında engelleri kaldırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

TÜRK TELEKOM TEKNOLOJİSİ, KÜLTÜR-SANATTAN EĞİTİME HAYATIN HER ALANINDA ENGELLERİ KALDIRIYOR!

Ana destekçisi olduğu AKM’de erişilebilirliği güçlendiren uygulamalara imza atan Türk Telekom, geliştirdiği “Sesli Adımlar” uygulaması ile görme ve işitme engelli sanatseverlerin AKM’nin tüm kapalı ve açık alanlarında bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan özgürce hareket edebilmelerine katkı sunuyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle “Erişilebilir Tiyatro” projesini hayata geçiren Türk Telekom, proje kapsamında AKM’deki Devlet Tiyatrosu oyunlarında görme ve işitme engelli sanatseverler için üst yazı, özel sahne turu ve sesli betimleme imkânı sağlıyor.

Türk Telekom, “Telefon Kütüphanesi” projesiyle görme engelli bireylere 50’den fazla kategoride binlerce sesli kitap, betimlemeli tablolar ve güncel haberlere ücretsiz erişim sağlarken, para tanıma ve ilaç barkodu okuma özellikleriyle kullanıcıların gündelik yaşamlarında bilgiye erişimini kolaylaştırıyor., “Kitaplara Ses” uygulaması ile gönüllülerin kolayca kitap seslendirip görme engellilerin daha fazla sesli kitaba erişebilmesine olanak sağlamaya devam ediyor. “EyeSense” uygulaması, görme engellilerin fotoğraf çekme ve nesne–renk tanıma deneyimini kolaylaştırırken, “Erişilebilir Yaşam” uygulaması metin seslendirmeden para tanımaya, panik butonundan alt yazı eklemeye kadar birçok farklı ihtiyaca tek çatı altında çözüm sunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Adaletli olan budur' diyerek asgari ücret için kimsenin konuşmadığı rakamı söyledi'Adaletli olan budur' diyerek asgari ücret için kimsenin konuşmadığı rakamı söyledi
2025 aralık kira artış oranı açıklandı: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!2025 aralık kira artış oranı açıklandı: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!

Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom iş adamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.