FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Türkiye’nin dev holdingi satıldı! Resmi süreç tamamlandı: Yeni sahibi belli oldu

Rekabet Kurumu, Türkiye’nin kimya ve boya sektörünün önde gelen isimlerinden Polisan Holding’in satışını onayladı. Bitlis Ailesi’ne ait hisseler, Hollanda merkezli CoreX şirketine devredildi.

Türkiye’nin dev holdingi satıldı! Resmi süreç tamamlandı: Yeni sahibi belli oldu
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Türkiye’de konut ve sanayi tip boyaların büyük kısmını üreten Polisan Holding’in çoğunluk hisseleri el değiştirdi. Bitlis Ailesi, Polisan Holding bünyesinde halihazırda yüzde 77,72 oranında payı elinde bulunduruyordu.

Türkiye’nin dev holdingi satıldı! Resmi süreç tamamlandı: Yeni sahibi belli oldu 1

SÜREÇ ONAYLANDI

Polisan Holding’in yaz aylarında başlayan satış süreci, yasal onayların tamamlanmasının ardından resmiyet kazandı. Bitlis Ailesi ile CoreX arasındaki hisse devri anlaşması, kamu denetiminden geçti. Satış için beklenen Rekabet Kurumu (RK) onayı süreci tamamlandı.

Türkiye’nin dev holdingi satıldı! Resmi süreç tamamlandı: Yeni sahibi belli oldu 2

POLİSAN HOLDİNG DEVREDİLDİ!

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, devir işleminin önündeki yasal engellerin kalktığı açıklandı. Böylece, Polisan Holding Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX şirketine devredildi.

Türkiye’nin dev holdingi satıldı! Resmi süreç tamamlandı: Yeni sahibi belli oldu 3

BİLDİRİM YAPILDI

Polisan Holding, konut ve sanayi tipi boyaların büyük kısmını üretiyordu. Holding tarafından alıcı tarafın dün geri bildirimde bulunduğu belirterek şu ifadelere yer verildi:

"Alıcı tarafından Rekabet Kurulu tarafından İşlem'e izin verildiği ve Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön şartın bu surette yerine getirildiği 06.04.2026 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu rekabet kurulu satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.