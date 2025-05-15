TVekstra, Connected TV alanında gücünü artırıyor: Onvo TV’lerin reklam satış hakları artık TVekstra’da

Bu stratejik ortaklıkla birlikte TVekstra, uluslararası standartlarda bir reklam modeli sunarak markalara gelişmiş hedefleme, görünürlük ve etkileşim imkanı sağlayacak. Onvo’nun genişleyen kullanıcı tabanı ile birleşen bu yenilikçi model, reklamverenlere Connected TV dünyasında daha etkili bir mecra sunmayı hedefliyor.

TVekstra CEO’su Merve Eraslanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Connected TV, reklamcılık dünyasında yeni bir dönemi temsil ediyor. Onvo ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, Türkiye'deki televizyon ekranlarını programatik reklamcılıkla daha verimli hale getiriyoruz. Uluslararası standartlarda ölçümleme, hedefleme ve reklam optimizasyonu sağlayarak markalara güvenilir ve etkili bir mecra sunuyoruz.” dedi.

TVekstra Co-Founder’ı Murat Atay ise iş birliğinin stratejik önemine şu sözlerle dikkat çekti: “TVekstra olarak yalnızca medya satışı değil, üretici (manufacturer) dünyasına da bir adım daha atıyoruz. LG sonrası bu anlaşmanın da büyük ses getireceğine inanıyoruz. Bu alanı sadece bir mecra değil, uçtan uca bir network olarak kurgulamak istiyoruz.”

Onvo adına yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Yerli bir üretici olarak teknoloji, içerik ve reklam dünyasının kesişim noktasında konumlanıyoruz. TVekstra ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, kullanıcı deneyimini zenginleştirirken, ekranlarımızı markalar için akıllı ve ölçümlenebilir bir mecra haline getiriyoruz.”

Onvo TV’ler üzerinden yayınlanacak reklamlar, kullanıcı deneyimini bozmadan, içeriklerle uyumlu bir şekilde sunulacak. TVekstra’nın teknolojik altyapısı sayesinde reklamverenler, kampanyalarını anlık olarak optimize edebilecek ve performans verilerini detaylı olarak takip edebilecekler.