FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Teknoloji devlerinin veri merkezi harcamaları 400 milyar doları aştı. IEA raporuna göre, teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımlarına ilişkin sermaye harcamalarının bu yıl yüzde 75 artması bekleniyor.

Teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımlarına yönelik sermaye harcamaları geçen yıl 400 milyar doların üzerine çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan "Enerji ve Yapay Zeka Üzerine Temel Sorular" raporuna göre, söz konusu yatırımların bu yıl yüzde 75 artması öngörülüyor.

Raporda, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yalnızca beş şirketin toplam sermaye harcamalarının, küresel petrol ve doğal gaz üretimine yapılan yatırımları geride bıraktığı belirtildi.

Buna karşın, birçok bölgede veri merkezi projeleri hızla artarken, tüm projelerin hayata geçirilmesinin beklenmediği ifade edildi.

IEA'nın uydu tabanlı izleme verilerine göre, özellikle yapay zeka odaklı veri merkezlerinin kapasitesi son 18 ayda üç katından fazla arttı.

Yapay zekanın yeteneklerindeki hızlı gelişim, ekonomik büyüme, inovasyon ve rekabet gücü üzerinde dönüştürücü etkiler yaratırken, mevcut sektörler ve iş gücü yapısında da önemli değişimlere yol açıyor.

YAPAY ZEKADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İYİLEŞTİ

Rapora göre, yapay zekanın enerji verimliliği son yıllarda hızla iyileşme gösterdi.

Yazılım ve donanım alanındaki gelişmeler sayesinde bir yapay zeka görevi başına düşen enerji tüketimi her yıl belirgin şekilde azalıyor.

Basit metin tabanlı yapay zeka sorgularının, aynı süre boyunca çalışan bir televizyona kıyasla daha az elektrik tükettiği belirtiliyor.

IEA'ya göre, tüm geleneksel internet aramalarının basit yapay zeka sorgularıyla yapılması halinde yıllık elektrik tüketimi 4 teravatsaatin altında kalacak ve bu miktar veri merkezlerinin toplam tüketiminin yüzde 1'inden daha azına karşılık gelecek.

Bununla birlikte, video üretimi, akıl yürütme ve otonom görevler gibi daha karmaşık yapay zeka uygulamalarının enerji tüketimi daha yüksek seviyelerde bulunuyor.

Bu tür uygulamaların, basit metin işlemlerine kıyasla sorgu başına yüzlerce hatta binlerce kat daha fazla enerji tüketebildiği ifade ediliyor.

Raporda, yapay zekanın enerji talebini belirleyen temel unsurların verimlilik artışı, kullanımın yaygınlaşması ve daha enerji yoğun uygulamaların gelişimi olduğu kaydedildi.

ELEKTRİK TALEBİ ARTACAK

IEA'ya göre, veri merkezlerinin elektrik tüketimi geçen yıl 485 teravatsaat seviyesinde gerçekleşti. Bu tüketimin 2030 yılına kadar yaklaşık iki katına çıkarak 950 teravatsaate ulaşması bekleniyor.

Söz konusu artışın, küresel elektrik talebinin yaklaşık yüzde 3'üne karşılık geleceği hesaplanıyor.

Yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin ise bu dönemde üç kat artarak toplam tüketim içindeki payını hızla yükseltmesi öngörülüyor.

Raporda, enerji ekipmanları ve çip üretimindeki darboğazların giderilmesi ile yapay zekanın enerji yoğun kullanım alanlarının yaygınlaşmasının, 2030 sonrasında daha yüksek talep artışına yol açabileceği ifade edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Karahan 5 Mayıs’ta Meclis’te!Başkan Karahan 5 Mayıs’ta Meclis’te!
Sınır hattında bereketli hasat: Soğanın tarla fiyatı dikkat çektiSınır hattında bereketli hasat: Soğanın tarla fiyatı dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.