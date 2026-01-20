Yenisini beklemeyin, sektör devi üretimi durdurdu! Piyasadan resmen çekildi

Asus'un 2026 yılı boyunca yeni bir akıllı telefon tanıtmayacağına duyurdu. Dev şirketten yapılan açıklamada, 2026 yılında akıllı telefon tanıtımı yapılmayacağı ifade edildi.

YENİ MODEL TANITMAYACAK

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi'nde düzenlenen özel bir gala etkinliğinde açıklamada bulundu. Shih, markanın 2026 yılı içinde yeni bir telefon modeli sunmayacağını ifade etti.

Shih, bu kararın şirketin uzun vadeli stratejik dönüşümünün bir parçası olduğunu vurguladı.



ODAĞINI DEĞİŞİTİRİYOR

Shih'in açıklamalarına göre Asus, önümüzdeki dönemde kaynaklarını ve Ar-Ge yatırımlarını kurumsal bilgisayar çözümleri, robotik sistemler ve akıllı gözlükler gibi fiziksel yapay zeka odaklı alanlara yönlendirecek. Şirket, bu alanlarda büyümeyi hedeflerken tüketici elektroniğinde önceliklerini yeniden belirlemiş olacak.



BAKIM HİZMETLERİ DEVAM EDECEK

Öte yandan Asus, halihazırda piyasada bulunan akıllı telefonlar için bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetlerinin sunulmaya devam edeceğini de açıkladı. Mevcut kullanıcıların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için destek hizmetlerinin sürdürüleceği özellikle belirtildi.