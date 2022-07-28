Konsorsiyum nedir? Konsorsiyum şirketi ne demek?

Konsorsiyum sözleşmesi yapmadan önce sorumlulukları iyi bilmek gerekir. Yapılan hataların, mali yaptırımları olabilir. Ortak şirketler büyük bir taahhüt altına girerek, olumsuz durumlardaki cezaları kabullenir. Konsorsiyumun asıl amacı, şirket varlıklarını birleştirmek denebilir. Uzmanlık alanlarıyla beraber, şirket varlıkları birleştirilerek ortaya daha üst seviye bir iş modeli çıkarılır.

İş ortaklığı ve konsorsiyum arasındaki fark çok ince bir çizgiyle belirlenir. İş ortaklığı içerisinde olan şirketler, tüm sorumlulukları birlikte üstlenerek işe başlar. Konsorsiyum ortaklığında, şirketlerin hak ve sorumlulukları birbirinden farklıdır. Her şirket uzman olduğu konu üzerinde yoğunlaşır. Konsorsiyum şirketlerinden biri hata yapsa bile öteki şirket bu sonuçlardan etkilenmez. Sorumluluk alınan iş, sadece o şirkete aittir. Konsorsiyum, koruyucu özelliği sebebiyle iş ortaklığına göre daha çok tercih edilir.

Konsorsiyum nedir?

Şirketlerin faaliyetleri bazı durumlarda tek bir iş için yeterli olmaz. Tek başına mali yeterlilik veya uzman bulamayan şirketler, ortaklık yoluna başvurur. Konsorsiyum, şirketlerin mali ve çalışan eleman açısından güçlerini birleştirmesidir. Böylece yeterli mali destek ve konu üzerindeki yetişmiş uzman sayısı bulunabilir.

Konsorsiyum ortaklığı içerisindeki şirketler, uzmanı olduğu konuyu seçerek görev dağılımı yapar. Aynı zamanda aldığı görevlerin sorumlulukları şirketlere aittir. Olası bir hata durumunda, şirketler sadece aldığı sorumluluk üzerine hatalı sayılabilir. Tamamlanmayan iş sorunu, görevi üstlenmiş olan şirketle sınırlı tutulur. Konsorsiyum ortakları, bu anlaşmalar sayesinde karşı şirketin hatalarından etkilenmez. İş ortaklığı ve konsorsiyum arasındaki fark budur.

Konsorsiyum şirketi ne demek?

Konsorsiyum diğer adıyla şirketler birliği olarak bilinir. Konsorsiyum şirketi, ortaklık içerisindeki şirketi belirtir. Konsorsiyum şirketleri, uzman olduğu iş konuları üzerine sorumluluk alır. Anlaşmalarda ve belgeler üzerinde, taraflar konsorsiyum şirketi olarak geçer. Konsorsiyum şirketleri, işe başlamadan önce gerekli planlamaları ve anlaşmaları yapar. Gerekirse mali kaynaklar birleştirilir, konu üzerine uzman çalışanlar bulunur.

Konsorsiyum şirketleri, iş başlamadan anlaşmalar ile kendini güvence altına alır. Konsorsiyum şirketleri, iki veya daha çok kuruluştan oluşabilir. Konu üzerinde uzman birçok şirketle ortaklık yapılabilir. Sınırı olmamakla beraber, konsorsiyum örnekleri 2 ila 7 şirket arasındadır.



