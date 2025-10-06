FİNANS

20 bin TL'lik alışverişte 1 gün sonra iade! Sosyal medyadaki fotoğrafla yakalandı

İnternetten yapılan alışverişlerde kıyafetlerin iadelerine dair yeni iddialar gündem oldu. Bazı müşterilerin kıyafetleri satın alıp bir ya da birkaç kez giydikten sonra iade ettiği öne sürülürken bir satıcı, müşterisinin 20 bin TL'lik elbise satın alıp düğünde giyip iade ettiğini, bunu da müşterinin sosyal medya hesabından gördüklerini iddia etti. Peki, tüketici hakları neler diyor? İşte detaylar...

Hande Dağ

İnternetten yapılan alışverişlerde kıyafet iadelerine bazı firmalar tepki gösteriyor. Bir satıcı müşterisinin 20 bin TL'lik elbisenin düğünde giyip iade ettiğini, sanal medya hesabını incelediklerinde o elbisenin düğünde giyildiğini gördüklerini öne sürdü. Peki, tüketicinin iade hakları neler?

"KULLANIP DAHA SONRA İADE EDİYORLAR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kişi "Alıyorlar, bazen iki gecede giyiyorlar. Ben çok görüyorum. Sonra diyorlar ki hatta kızım bunu al giyersin verirsin. Nasıl verirsin? Ee geri iade edersin" ifadelerini kullanırken bir başkası ise "Benim kız arkadaşlarım yapıyor onu. Kullanıp daha sonra iade ediyorlar" dedi.

Bazılarının alıp, giyip, sonra da beğenmedim veya bedeni olmadı diye iade ettiği öğrenildi. Kıyafet iade suistimali en çok yılbaşı ve sevgililer günü gibi özel günlerde ya da düğün, doğum günü ve mezuniyet gecesi gibi özel günlerde yaşanıyor. O kıyafetler giyilip fotoğraflar çekildikten sonra bir gün sonra iade ediliyor.

Bir firma yetkilisi de yaptığı paylaşımda bir müşterinin 20 bin liralık elbiseyi iade ettiğini, sanal medya hesabını incelediklerinde o müşterinin elbiseyi bir düğünde giydiğini anlattı.

"BU HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMI HUKUKUN HİÇBİR ALANIDNA KABUL EDİLEMEZ"

Avukat ve Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Bülent Deniz "Tüketicilere tanımış olduğu hakkı kötüye kullanan ve bir suistimal ortamı oluşturan bazı az sayıdaki tüketicileri elbette eleştirmek durumundayız. Bu hakkın kötüye kullanımı hukukun hiçbir alanında kabul edilemez" dedi.

Deniz "Mesafeli satış sözleşmesinin tüketiciye getirdiği haktan yararlanan bir kısım kötü niyetli tüketiciler elbette olabilir. Ancak bu avantajın tüketiciler bakımından ortadan kaldırılmasını gerektirmiyor" şeklinde konuştu.

