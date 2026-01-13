FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

2400 TL'ye satılıyor 'Rağbet arttı' Hava soğudukça işleri açılıyor

Kayseri’de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, havaların soğuması ile birlikte pastırma ve sucuğa rağbetin arttığını söyledi. "Havalar soğudukça bizim iş oranlarımız artıyor biraz daha" diyen Güzel, pastırma ve sucuk fiyatları ile ilgili de bilgi verdi.

2400 TL'ye satılıyor 'Rağbet arttı' Hava soğudukça işleri açılıyor

2025 yılının genel anlamda durağan geçtiğini fakat havaların soğumasıyla da ürünlere rağbetin arttığını söyleyen Yasin Güzel, "Fiyatlarımızdan bahsedecek olursak şu anda 600 TL'den başlıyor sucuk fiyatlarımız bin liraya kadar değişkenlik gösterebiliyor. Pastırma fiyatlarımız da bin 600 liradan başlıyor 2 bin 400 liraya kadar değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda hava şartlarının biraz daha soğuması ile pastırma ve sucuğa rağbet arttı. Artık yaz aylarında sucuk ve pastırma çok az tüketilmeye başladı. Hem ülkemizde hem ilimizde. Havalar soğudukça bizim iş oranlarımız artıyor biraz daha. 2025 bizim için biraz durağan geçti diyebiliriz geçen senelere bakarak. Gurbetçi vatandaşlarımızdan tam anlamıyla umduğumuzu bulamadık. Çünkü fiyatlarımızda geçen sene çok sabitlik yoktu, çok değişkenlik vardı. Et fiyatlarını yükselmesiyle beraber bizim ürün fiyatlarımız da değiştiği için biraz durağan geçti diyebiliriz 2025 yılı" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nadir rastlanıyordu, o buldu! Dev gibi: Boyunu bile aştı Nadir rastlanıyordu, o buldu! Dev gibi: Boyunu bile aştı

2400 TL ye satılıyor Rağbet arttı Hava soğudukça işleri açılıyor 1

"BU SEZON BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Erciyes’te kış sezonunun da açılmasıyla 2026 yılından umutlu olduklarını söyleyen Güzel, "2026 yılı yani bu sezon bizim için çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü 3-4 aylık bir periyodumuz var. Kış sezonu, Erciyes’imizde sezon açıldı. Oraya gelen yerli ve yabancı turistlerden beklentimiz çok büyük. İnşallah bu sene umduğumuzu bulacağız diye düşünüyorum. Vatandaşlarımız da pastırmayı biraz hafif yağlı severler ve tüketirlerse daha yumuşak bir pastırma yiyeceklerini düşünüyorum. Sucuk da alırken neye dikkat etmeliler bence yağ oranının az olmasına dikkat etmeliler. Yağ oranı az olan sucuğun et kalitesi yüksek olur. Daha çok memnun kalırlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Satışlar patladı, talep çok 'Aşırı ilgi var! Yabancıların da dikkatini çekiyor' Satışlar patladı, talep çok 'Aşırı ilgi var! Yabancıların da dikkatini çekiyor'

2400 TL ye satılıyor Rağbet arttı Hava soğudukça işleri açılıyor 2Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'ye 11 ayda 12,4 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırımTürkiye'ye 11 ayda 12,4 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
Organik meyve satarak özel jetle Londra ve Slovenya tatiliOrganik meyve satarak özel jetle Londra ve Slovenya tatili

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Pastırma satış sucuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.