FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'28 bin TL cebimizde kaldı' Fiyat yükseldi, bir devir neredeyse kapandı! Önce ellerine telefonu alıyorlar

Evdeki tamirat, tadilat ve boya gibi işlemler için usta fiyatları sık sık gündem oluyor. Fiyatlar yükselince vatandaşlar da bu işleri internetten video izleyerek kendi yapmaya başladı. Örneğin; boyanın fiyatının 3 bin TL olduğu, usta çağırınca 30 bin TL maliyet çıktığı belirtildi. Pek çok vatandaş, bu tarz işleri artık evinde kendi yapmaya başladığını anlattı.

'28 bin TL cebimizde kaldı' Fiyat yükseldi, bir devir neredeyse kapandı! Önce ellerine telefonu alıyorlar
Hande Dağ

İşçilik fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşı kendi evinin 'usta'sı yaptı. Boya, ufak tadilat işleri için usta çağırma döneminin de neredeyse bittiği kaydedildi. Peki, usta fiyatları ve maliyetler ne kadar, aradaki fark kaç TL? Vatandaşlar, tadilat, boya ve tamirat gibi işlerini nasıl hallediyor? İşte detaylar...

"20 TL VERDİM, USTA ÇAĞIRSAYDIM 1000 TL ÖDEYECEKTİM"

TGRT Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan vatandaşlar "Mecbur kalmadıkça usta yok", "Priz değiştirmeleri YouTube'dan izliyorum", "Conta için 20 lira verdim. Usta çağırsaydım 1000 lira ödeyecektim" yorumlarını yaptı.

Malzemenin ucuz ancak ustanın pahalı olduğu aktarıldı. Sıhhi Tesisatçı Zaiddin Maral "Klozet takılacak, lavabo vitrifiyeler takılacak, musluklar takılacak, bedeli 5 bin TL oluyor" dedi. Vatandaş pahalı olduğunu belirtirken "Tesisat, elektrik hepsini ben yaparım" ifadelerini kullandı.

28 bin TL cebimizde kaldı Fiyat yükseldi, bir devir neredeyse kapandı! Önce ellerine telefonu alıyorlar 1

ELLERİNE ÖNCE TELEFONU ALIP VİDEO İZLİYORLAR

Yükselen fiyatlar herkesi kendi evinin ustası yaptı. Ancak vatandaşların ellerine tornavida almadan önce telefonu alıp sosyal medyadaki tamirat videolarını izlediği ve bu yolla kendi evinin ustası olduğu belirtildi.

28 bin TL cebimizde kaldı Fiyat yükseldi, bir devir neredeyse kapandı! Önce ellerine telefonu alıyorlar 2

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Çamaşır makinesine bir çorap girmiş. Servis diyor ki efendim 6 bin TL. Boruya baktık çorabı çıkardık düzeldi" derken bir başkası da "Yapabildiğimi yapıyorum, kalanı YouTube'dan izliyorum" şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir

‘İlk kez biz yaptık! Böylesi yok' Baba mesleğinde yeni yorum

‘İlk kez biz yaptık! Böylesi yok' Baba mesleğinde yeni yorum

'Kafayı mı yedi diyorlar' 10 tanesini 1 milyon 600 bin TL'ye aldı 'Yatırımdır, zarar etmiyorum'

'Kafayı mı yedi diyorlar' 10 tanesini 1 milyon 600 bin TL'ye aldı 'Yatırımdır, zarar etmiyorum'

 Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

 'Saatlerce dolaşıp bulamıyorlar' 500 TL oldu, gramla satılıyor '1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor'

'Saatlerce dolaşıp bulamıyorlar' 500 TL oldu, gramla satılıyor '1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor'

 Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

TAMİRAT, TADİLAT MASRAFLARI

25-30 metrekare bir evi boyamak için 2,5 litre boyanın yeterli olduğu, bunun yanına iki fırça, boya kabı ve boyanın eve bulaşmaması için bant eklendiği belirtildi. Bunun maliyeti de hesaplandı. Nalburcu Fatih Uçan "Bir kere 600 lira bir boyamız. Izgaramız zaten 50 lira. Rulomuz 200 lira. 100 lira fırçamız. 50 lira da bandımız" dedi. Peki, 2+1 evi boyamak için yapılacak masraf ne kadar? Uçan "15 litre bir boya kullanılabilir. Yaklaşık 3 bin TL'yi bulur" dedi. Elbette bunun bir de usta masrafı var. Nalburcu Erhan Altundağ "Ustalar yani 10 bn TL'ye de geliyor, 15'e... Değişiyor. 30'a bile giden var" dedi.

28 bin TL cebimizde kaldı Fiyat yükseldi, bir devir neredeyse kapandı! Önce ellerine telefonu alıyorlar 3

"28 BİN TL CEBİMİZDE KALDI"

Bir başka vatandaş ise "Hanım da bu sayede boyacı oldu. Çağırdık boyaya 30 bin TL para istediler. Hanım 4 günde bitirdi ama 28 bin TL cebimizde kaldı" dedi.

28 bin TL cebimizde kaldı Fiyat yükseldi, bir devir neredeyse kapandı! Önce ellerine telefonu alıyorlar 4

Sadece boya değil, en ufak tadilat işi için usta çağırma döneminin de neredeyse bittiği aktarıldı. Bir başka vatandaş da "Fırınımın düğmesi bozuldu. Ustayı çağırdık. 1250 lira dedi, 1,5 da ben isterim dedi. Ben o parçayı aldım. 150 lira" ifadelerini kullandı.

Bir başkası da "Ustaya söyledik. Usta dedi 10 bin lira, beyni bozulmuş 10 bin TL tamir parası var. Hemen internetten baktım kendim değiştirdim" dedi.

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "Ufak tefekleri mesela usta çağırmam. Mesela elektrik prizi falan değiştireceğim zaman kendimi değiştiririm mesela" ifadelerini kullandı.

Mynet Anket Evdeki Tadilat İşlerini Kendiniz Yapmayı Planlıyor Musunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, artık ustaları aramıyorum.
Hayır, ustaya güveniyorum.
Kendi yaptığım işlerde video izlemeyi tercih ediyorum.
Hala ustayı çağırmayı planlıyorum.
Bu anket 11 saat 39 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanacakTıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanacak
THY'den Air Europa açıklaması!THY'den Air Europa açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Boyacı boya fiyat maliyet tamir usta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.