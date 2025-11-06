'28 bin TL cebimizde kaldı' Fiyat yükseldi, bir devir neredeyse kapandı! Önce ellerine telefonu alıyorlar

İşçilik fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşı kendi evinin 'usta'sı yaptı. Boya, ufak tadilat işleri için usta çağırma döneminin de neredeyse bittiği kaydedildi. Peki, usta fiyatları ve maliyetler ne kadar, aradaki fark kaç TL? Vatandaşlar, tadilat, boya ve tamirat gibi işlerini nasıl hallediyor? İşte detaylar...

"20 TL VERDİM, USTA ÇAĞIRSAYDIM 1000 TL ÖDEYECEKTİM"

TGRT Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan vatandaşlar "Mecbur kalmadıkça usta yok", "Priz değiştirmeleri YouTube'dan izliyorum", "Conta için 20 lira verdim. Usta çağırsaydım 1000 lira ödeyecektim" yorumlarını yaptı.

Malzemenin ucuz ancak ustanın pahalı olduğu aktarıldı. Sıhhi Tesisatçı Zaiddin Maral "Klozet takılacak, lavabo vitrifiyeler takılacak, musluklar takılacak, bedeli 5 bin TL oluyor" dedi. Vatandaş pahalı olduğunu belirtirken "Tesisat, elektrik hepsini ben yaparım" ifadelerini kullandı.

ELLERİNE ÖNCE TELEFONU ALIP VİDEO İZLİYORLAR

Yükselen fiyatlar herkesi kendi evinin ustası yaptı. Ancak vatandaşların ellerine tornavida almadan önce telefonu alıp sosyal medyadaki tamirat videolarını izlediği ve bu yolla kendi evinin ustası olduğu belirtildi.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Çamaşır makinesine bir çorap girmiş. Servis diyor ki efendim 6 bin TL. Boruya baktık çorabı çıkardık düzeldi" derken bir başkası da "Yapabildiğimi yapıyorum, kalanı YouTube'dan izliyorum" şeklinde konuştu.

TAMİRAT, TADİLAT MASRAFLARI

25-30 metrekare bir evi boyamak için 2,5 litre boyanın yeterli olduğu, bunun yanına iki fırça, boya kabı ve boyanın eve bulaşmaması için bant eklendiği belirtildi. Bunun maliyeti de hesaplandı. Nalburcu Fatih Uçan "Bir kere 600 lira bir boyamız. Izgaramız zaten 50 lira. Rulomuz 200 lira. 100 lira fırçamız. 50 lira da bandımız" dedi. Peki, 2+1 evi boyamak için yapılacak masraf ne kadar? Uçan "15 litre bir boya kullanılabilir. Yaklaşık 3 bin TL'yi bulur" dedi. Elbette bunun bir de usta masrafı var. Nalburcu Erhan Altundağ "Ustalar yani 10 bn TL'ye de geliyor, 15'e... Değişiyor. 30'a bile giden var" dedi.

"28 BİN TL CEBİMİZDE KALDI"

Bir başka vatandaş ise "Hanım da bu sayede boyacı oldu. Çağırdık boyaya 30 bin TL para istediler. Hanım 4 günde bitirdi ama 28 bin TL cebimizde kaldı" dedi.

Sadece boya değil, en ufak tadilat işi için usta çağırma döneminin de neredeyse bittiği aktarıldı. Bir başka vatandaş da "Fırınımın düğmesi bozuldu. Ustayı çağırdık. 1250 lira dedi, 1,5 da ben isterim dedi. Ben o parçayı aldım. 150 lira" ifadelerini kullandı.

Bir başkası da "Ustaya söyledik. Usta dedi 10 bin lira, beyni bozulmuş 10 bin TL tamir parası var. Hemen internetten baktım kendim değiştirdim" dedi.

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "Ufak tefekleri mesela usta çağırmam. Mesela elektrik prizi falan değiştireceğim zaman kendimi değiştiririm mesela" ifadelerini kullandı.