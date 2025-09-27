FİNANS

4 ayda yetiştirip fabrikaya satıyor! Yüzde 100 zam geldi, masrafını açıkladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 milyon masrafla bin dönüm araziye ekilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı. Çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, pirinçlerin lezzetli olduğunu ifade ederek, "Geçen sene kilosu 25-27 liraydı, bu sene 50 lira civarında seyrediyor" dedi.

İlçenin Sarıca Mahallesi Hazin bölgesinde çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, bin dönüm alana tescilli Karacadağ pirinci ekti. Nisan ayında ekimi yapılan pirinç, aylar sonra hasada geldi. Biçerdöverlerle bir haftadır başlanan pirinç hasadı, yaklaşık iki hafta daha sürecek.

FABRİKAYA GÖNDERİYORLAR

Çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, bin dönüme yakın çeltik ektiklerini söyledi. Ekime nisan ayında başladıklarını belirten Karamehmetoğlu, İlk önce tarlayı hazırlayıp suyu bıraktıktan sonra tohumu serptiklerini ifade etti.

Karamehmetoğlu, sulama aşamasına geçip 3-4 ay gibi süre zarfında pirinci yetiştirdiklerini kaydederek, "Biçmeye bir haftadır başladık, devam ediyor, iki hafta daha devam edecek. Hasat yaptıktan sonra harmana getiriyoruz, kurutup fabrikaya gönderiyoruz. Orada pirinç yapacağız. Karacadağ pirincimizin özelliği, şeker oranının düşük olması. En büyük özelliği budur. Birde çok lezzetlidir" dedi.

250 TON REKOLTE BEKLİYORLAR

Bu sene, geçen seneye göre daha iyi olduğunu değerlendiren Karamehmetoğlu, "İhtiyacımız olduğu kadar pirinç yapıyoruz, gerisini çeltik olarak satıyoruz. Geçen sene kilosu 25-27 liraydı, bu sene 50 lira civarında seyrediyor. Topraklarımız çeltik bakımından çok verimli. Rekolte geçen sene yüzde 50 idi, bu sene yüzde 100. Geçen sene 130 ton vardı, bu sene 250 ton bekliyoruz Allah'ın izniyle. Allah'a şükür bu sene hasat iyi" şeklinde konuştu.
