50 gramı 240 TL, 90 gramı 350 TL! Ünlü restoran zincirinin fiyatları tepki çekti

Döner, lahmacun, hamburger, pizza ve şimdi de iskender. Dönem dönem gündem olan fiyatlar tartışmasına bu kez ünlü markanın iskenderi katıldı. Vatandaşlar fahiş fiyatlar karşısında çaresiz kalırken servislerdeki et gramajı düşmeye devam ediyor.

50 GRAM ET 240 TL

İskender denilince akla gelen ünlü markalardan biri menüsüyle tartışma konusu oldu. Neredeyse bütün AVM'lerde bulunan bir restoran zincirinde içinde 50 gram et bulunan iskender için 240 TL fiyat istendi.

DİĞER SEÇENEKLER

Menüdeki diğer seçenekler ise şunlardan oluştu; İçinde 70 gram pişmiş et bulunan iskender (1 porsiyon) 270 TL, içinde 90 gram pişmiş et bulunan İskender (1,5 porsiyon) 350 TL, içinde 110 gram pişmiş et bulunan iskender (duble) 430 TL.

DUBLE PORSİYONDAKİ ET GRAMAJI

Tartışmalar fiyatlarla da sınırlı kalmadı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bir buçuk porsiyon iskenderin içinde 110 gram et bulunmasını anlamsız buldu. Ayrıca bazı uzmanlarda 50 gramlık az iskenderin menüde olmaması gerektiğini bir iskenderin en az 100 gram etten olması gerektiğini savundu.