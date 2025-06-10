FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

50 gramı 240 TL, 90 gramı 350 TL! Ünlü restoran zincirinin fiyatları tepki çekti

Vatandaşı isyan ettiren fiyatlarda bugün İskender var. Neredeyse tüm AVM'lerde şubesi bulunan bir restoran zincirinin iskenderinin içindeki 50 gram eti ve 240 TL'lik fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca duble iskenderdeki et gramajı ise ayrı bir tartışma konusu oldu.

50 gramı 240 TL, 90 gramı 350 TL! Ünlü restoran zincirinin fiyatları tepki çekti
Ufuk Dağ

Döner, lahmacun, hamburger, pizza ve şimdi de iskender. Dönem dönem gündem olan fiyatlar tartışmasına bu kez ünlü markanın iskenderi katıldı. Vatandaşlar fahiş fiyatlar karşısında çaresiz kalırken servislerdeki et gramajı düşmeye devam ediyor.

iStock-2210057023

50 GRAM ET 240 TL

İskender denilince akla gelen ünlü markalardan biri menüsüyle tartışma konusu oldu. Neredeyse bütün AVM'lerde bulunan bir restoran zincirinde içinde 50 gram et bulunan iskender için 240 TL fiyat istendi.

iStock-2186313085

DİĞER SEÇENEKLER

Menüdeki diğer seçenekler ise şunlardan oluştu; İçinde 70 gram pişmiş et bulunan iskender (1 porsiyon) 270 TL, içinde 90 gram pişmiş et bulunan İskender (1,5 porsiyon) 350 TL, içinde 110 gram pişmiş et bulunan iskender (duble) 430 TL.

iStock-2173981370

DUBLE PORSİYONDAKİ ET GRAMAJI

Tartışmalar fiyatlarla da sınırlı kalmadı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bir buçuk porsiyon iskenderin içinde 110 gram et bulunmasını anlamsız buldu. Ayrıca bazı uzmanlarda 50 gramlık az iskenderin menüde olmaması gerektiğini bir iskenderin en az 100 gram etten olması gerektiğini savundu.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıt tabelasında zam var! Akaryakıt tabelasında zam var!
Evde yapıp hediye ediyordu, üretim tesisi kurup patron oldu!Evde yapıp hediye ediyordu, üretim tesisi kurup patron oldu!

Anahtar Kelimeler:
AVM restoran fiyat iskender
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 can alan kabus İstanbul'da da görüldü!

6 can alan kabus İstanbul'da da görüldü!

İstanbul'da yeni önlem! Hepsi taşınıyor... İşte masadaki o iller

İstanbul'da yeni önlem! Hepsi taşınıyor... İşte masadaki o iller

Okulda katliam! Çok sayıda can kaybı var

Okulda katliam! Çok sayıda can kaybı var

50 gramı 240 TL, 90 gramı 350 TL! Ünlü restoran zincirinin fiyatları tepki çekti

50 gramı 240 TL, 90 gramı 350 TL! Ünlü restoran zincirinin fiyatları tepki çekti

Fiyatı 7 TL'ye düştü! 'Küçükleri tarlada kaldı'

Fiyatı 7 TL'ye düştü! 'Küçükleri tarlada kaldı'

Evlenecek gençler e-Devlet üzerinden başvurdu

Evlenecek gençler e-Devlet üzerinden başvurdu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.