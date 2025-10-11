FİNANS

'60 yıldır yaparım, ilk defa başıma geldi' Görenler inanamadı, tersine döndü

Yozgat'ta doğa adeta tersine döndü. Normal şartlarda ilkbaharda çiçek açıp yaz aylarında meyve veren elma ve armut ağaçları, nisanda çiçeklerinin kurumasının ardından ağustos ortasında çiçek açıp, ekimde meyve verdi. 60 yıllık çiftçi İhsan Ceylan, "Ömrümde böyle bir şeyi ilk kez görüyorum" diyerek hayretini dile getirdi.

Yozgat merkeze bağlı Azizli Bağları köyünde yaşayan İhsan Ceylan'ın bahçesindeki meyve ağaçları, iklim dengesizliğinin etkisiyle mevsim dışında meyve verdi. Nisan ayında yağan kar ve eksi 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ağaçların çiçekleri donarak kurudu. Ancak ağaçlar, haziran ve temmuz aylarında yeniden filizlenip, ağustos ortasında ise çiçek açarak meyve vermeye başladı.

Şu sıralar ağaçların yaprakları sonbaharın etkisiyle kırmızıya dönerken, üzerinde olgunlaşmaya başlayan meyveler hayrete düşürdü.

"60 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

İhsan Ceylan yıllardır aynı bahçede çiftçilik yaptığını söyledi.

İhsan Ceylan, "Yozgat merkez Azizli Bağları köyü. Bu meyvelerimizi Nisan'ın 15'inde kar yağdı, soğuk oldu. Eksi 12 derecelerde meyvelerimiz yeşermişti, çiçek açmıştı. Soğuk vurunca tamamen simsiyah oldu, yandı. Haziranda, temmuzda yeniden yeşermeye başladı. Ağustos'un 15'inde bu çiçek açtı. Şimdi bu vaziyete geldi. Büyüyorlar şimdilik. İnşallah meyvesini yeriz" ifadelerini kullandı.

Ceylan "Normal bir mevsimde bu zamana hiç kalmaz, ağustosta biterdi. Bunlar çiçek açar açtığı mevsimde biterdi, hasat kalmazdı. Sonbahar mevsimine geldik şu anda. Yaprakların bazıları sarardı, bazıları da meyve verdi. Halen meyvesi var üzerinde, büyüyor meyveleri. 60 yaşındayım, 60 senedir bu bahçeyle uğraşırım, ilk defa başıma geldi" dedi. (İHA)

60 yıldır yaparım, ilk defa başıma geldi Görenler inanamadı, tersine döndü 6

Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Yozgat
