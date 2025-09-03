70 km'de fiyatı 30 katına çıkıyor! 'Adeta çöktü'

Geçen yıl ektiği salçalık domatesten zarar eden çiftçi, bu üründeki ekim alanlarını 150 bin dekardan 90 bin dekara çekerken yerine karpuz ve mısır ekti.

Özellikle karpuzdaki fazla ekiliş ve diğer bölgelerdeki hasatla aynı döneme gelmesi nedeniyle tarladan çıkış fiyatları düştü. Kilosu 70 kuruştan başlayan Karacabey Ovası karpuzu 30 kuruşa kadar geriledi.

"FİYATLAR ADETA ÇÖKTÜ"

Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, karpuzun kötü başladığını ve kötü gittiğini belirterek, "70 kuruştan başladı ve 30 kuruşa kadar düştü. Çekirdeksiz karpuz 3-5 lira arasında satışı oldu. Alaca karpuzlar ekimi çok bu yıl. Bu yüzden fiyatlar adeta çöktü" dedi.

Düzen, üretimde denge sağlanamadığı için çiftçilerin her yıl savrulduğuna dikkati çekerek, zararını çıkarmaya çalıştıkça çırpınan çiftçinin giderek daha kötü duruma geldiğini savundu.

Karacabey Ovası'nda kilosu 30 kuruşa kadar düşen karpuzun fiyatı 70 kilometrede 30'a katlanıyor. Bursa merkezdeki market ve pazarlarda karpuzun kilosu 8,90 ila 11 lira arasında satılıyor. (İHA)