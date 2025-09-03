FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

70 km'de fiyatı 30 katına çıkıyor! 'Adeta çöktü'

Bursa'nın verimli topraklarıyla bilinen Karacabey Ovası'nda bu yıl fazla ekilişi nedeniyle tarlada kilosu 30 kuruşa düşen karpuzun fiyatı, Bursa'da yaklaşık 30 katına satışa sunuluyor. Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen "70 kuruştan başladı ve 30 kuruşa kadar düştü. Çekirdeksiz karpuz 3-5 lira arasında satışı oldu. Alaca karpuzlar ekimi çok bu yıl. Bu yüzden fiyatlar adeta çöktü" ifadelerini kullandı.

70 km'de fiyatı 30 katına çıkıyor! 'Adeta çöktü'

Geçen yıl ektiği salçalık domatesten zarar eden çiftçi, bu üründeki ekim alanlarını 150 bin dekardan 90 bin dekara çekerken yerine karpuz ve mısır ekti.

70 km de fiyatı 30 katına çıkıyor! Adeta çöktü 1

Özellikle karpuzdaki fazla ekiliş ve diğer bölgelerdeki hasatla aynı döneme gelmesi nedeniyle tarladan çıkış fiyatları düştü. Kilosu 70 kuruştan başlayan Karacabey Ovası karpuzu 30 kuruşa kadar geriledi.

70 km de fiyatı 30 katına çıkıyor! Adeta çöktü 2

"FİYATLAR ADETA ÇÖKTÜ"

Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, karpuzun kötü başladığını ve kötü gittiğini belirterek, "70 kuruştan başladı ve 30 kuruşa kadar düştü. Çekirdeksiz karpuz 3-5 lira arasında satışı oldu. Alaca karpuzlar ekimi çok bu yıl. Bu yüzden fiyatlar adeta çöktü" dedi.

70 km de fiyatı 30 katına çıkıyor! Adeta çöktü 3

Düzen, üretimde denge sağlanamadığı için çiftçilerin her yıl savrulduğuna dikkati çekerek, zararını çıkarmaya çalıştıkça çırpınan çiftçinin giderek daha kötü duruma geldiğini savundu.

70 km de fiyatı 30 katına çıkıyor! Adeta çöktü 4

Karacabey Ovası'nda kilosu 30 kuruşa kadar düşen karpuzun fiyatı 70 kilometrede 30'a katlanıyor. Bursa merkezdeki market ve pazarlarda karpuzun kilosu 8,90 ila 11 lira arasında satılıyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binlerce ailenin geçim kaynağı! En yoğun günler... Uyuyacak zaman bile bulamıyorlarBinlerce ailenin geçim kaynağı! En yoğun günler... Uyuyacak zaman bile bulamıyorlar
Enflasyon verileri sonrası Bakan Şimşek'ten açıklamaEnflasyon verileri sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama

Anahtar Kelimeler:
karpuz Bursa fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Yeni dönem başlıyor, ilk kiralama tarihi belli oldu! Tek tek tespit ediliyor, 81 ilde personele...

Yeni dönem başlıyor, ilk kiralama tarihi belli oldu! Tek tek tespit ediliyor, 81 ilde personele...

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Memur, emekli, SSK'lı, Bağ-Kur'lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı

Memur, emekli, SSK'lı, Bağ-Kur'lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.